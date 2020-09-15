Камінська відреагувала на виліт з "Танців з зірками": все пішло не за сценарієм

Слава Камінська прокоментувала свій виліт (фото: instagram.babaslavka)

Артистка описала свої емоції після вильоту з шоу

Танці з зірками у неділю завершилися вильотом зіркової пари Слави Камінської та Дмитра Дікусара. "Бог танцю", як ще називають танцюриста, і солістка "Неангелів" не змогли переконати суддів їх залишити.

Зазначимо, що артистка свій танець присвятила коханому чоловікові. За її словами, це її надихало на відвертість і розкутість. Після ефіру трохи засмучена Слава прокоментувала свій виліт.

"Мама їде відпочивати! Не чекала, звичайно, але все має відбуватися так, як відбувається. Все добре, життя на цьому не закінчується", - сказала Камінська після програми.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася переживаннями зі своїми відданими шанувальниками.

"Понеділок — день важкий. І, чесно кажучи, незвично проводити його вдома, лежачи в ліжку. Особливо, коли звикаєш до більш активного ритму життя. Вчорашній вечір пройшов не за моїм сценарієм, але у всьому є свої плюси! Для мене вони очевидні", - написала зірка.

Камінська зауважила, що тепер зможе присвятити свій час дітям, але їй трохи сумно, що шоу для неї закінчилося.

"По-перше, у дітей знову з'явилася матір і вона не в телевізорі, а поруч, що саме по собі не може не радувати. По-друге, нарешті можна сміливо діставати список накопичених питань, записаних на рулоні туалетного паперу, і приступати до їх реалізації! По-третє, в регістрі друзів прибуло, а це значить, що непрочитаних повідомлень буде ще більше. По-четверте, я досягла мети — переборола страх танцювати", - написала Слава.

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