Дико близькі: колишня дружина Потапа розговорилася на камеру

Ірина Горова відверто розповіла, як познайомилася з Потапом, з яким потім створила сім'ю і навіть після розлучення зберегла чудові відносини. В інтерв'ю шоу "Слава+" відома українська бізнесвумен і продюсерка також не посоромилася відповісти на кілька інтимних питань. Відео опубліковане на YоuTube-каналі Люкс ФМ.

Ірина розповіла, що під час їх першого знайомства вона працювала в банківській сфері, і непогано заробляла, а Льоша працював із Настею Каменських, весілля яких за чутками має відбутися 23 травня, і тоді співпрацював з іншим продючерским центром.

За словами Горової, 18-річний Потап тоді "закохував у себе все навколишнє середовище", він писав кумедні тексти, носив пишну шевелюру, яскраво одягався.

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Описуючи Олексія, вона назвала його впевненим, харизматичним і добрим.

Вони почали співпрацювати, й Ірина навіть допомогла Потапу продати його пісню за 400 доларів.

"Настя красива, Потап пише, кльовий, харизматичний чоловік на сцені", - згадала вона.

Зустрічатися з Потапом вона почала, будучи заміжньою. Ірина розповіла, що їй було 24 роки, а йому тоді - 19. Пара одружилася у 1999 році. Разом займалися шоу-бізнесом.

Ірина Горова з дочкою від першого шлюбу, сином і Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Горова зазначила, що 2008-2009 роки подружжя почали перетворювати шоу на бізнес.

"Ми перша компанія, яка вибудувала це як бізнес. Ми прагнемо розвиватися за всіма правилами бізнесу", - зазначила вона.

"Я пишаюся нашими стосунками, ми дійсно дико близькі люди", - зізналася Ірина.

Розповідаючи про те, як їй вдалося з банківської сфери перейти у шоу-бізнес, Горова зізналася, що не вважає себе творчою людиною.

"Мені здавалося, що я взагалі абсолютно не творча. Льоша каже, що якби людей називали цифрами - 1,2,3,4, 5, 10... ти завжди б їх запам'ятовувала. У мене проблема із запам'ятовуванням імен. Я можу малювати та придумувати, можу дуже круто перемалювати один в один. Я не можу вигадувати, але я можу розуміти творчий процес. У мене такий мікс, і коли я почала працювати в шоу-бізнесі, я описилася творчими людьми, і звичайно ж стала розуміти і брати участь у всіх творчих процесах", - зазначила вона.

Фото: Ірина Горова (скріншот)

До речі, Ірина в дитинстві займалася гімнастикою і шахами. І все це їй надалі дуже допомогло.

"Гімнастика в інших речах також допомогла...", - багатозначно розсміялася вона.

"А шахи... У мене так було в дитинстві. Мама виступала за гімнастику, бо ж дівчинка. Вона розуміла, що потрібна постава, розтяжка... А тато був за шахи. Тато у мене генетик. Я дуже пишаюся своїми батьками. Вони дуже розумні. Мама працювала в комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тато в Університеті Шевченка на біофаці викладав. Потім поїхав до Америки. Папа розумів, що у мене математичний склад розуму, а шахи розвивають тактику і стратегію. І дійсно, після того, як я пішла на шахи (кинувши гімнастику) у мене і в математиці стало краще. У мене логічне мислення стало розвиватися, і це мені зараз дуже допомогло", - розповіла вона.

Відео: YouTube / Люкс ФМ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі нові подробиці про весілля Насті Каменських і Потапа.

Як повідомлялося раніше, в мережі вже показали вітальну листівку на весільну вечірку 23 травня.

Також ми писали про те, що за чутками Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.