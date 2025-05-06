Дыхательное упражнение, которое нужно делать каждое утро в постели для борьбы со стрессом
В современном ритме жизни, когда стресс может возникать ежедневно, даже несколько минут покоя могут стать спасением. Существует простое дыхательное упражнение, которое можно выполнять прямо в постели - оно помогает успокоить ум и снизить уровень тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Как выполнять упражнение
Утром часто люди спешат на работу, поэтому не хватает времени на медитацию или другое занятие. Если у вас впереди насыщенный или стрессовый день, стоит уделить минутку, чтобы подышать и перезагрузиться.
Дыхательное упражнение займет всего одну минуту и его можно выполнять прямо в постели.
Вот как его выполнить:
- лягте в постель, согнув колени или выпрямив ноги, как вам удобнее. Положите руки на живот. Вдохните через нос, выдохните через нос и почувствуйте, как живот расслабляется и сдувается. Повторите это в течение 5 глубоких вдохов
- далее положите руки так, чтобы они были на грудной клетке. Правая рука и пальцы расставлены, чтобы коснуться как можно большего количества ребер с правой стороны, а левая рука делает то же самое с другой стороны. Вдохните и почувствуйте, как легкие расширяют грудную клетку, затем выдохните и почувствуйте, как легкие сдуваются. Повторите это в течение 5 глубоких вдохов
Первый подход к вдохам, во время которого вы сосредотачиваетесь на подъеме и опускании живота - это практика глубокого дыхания, которая помогает вызвать реакцию расслабления. Она тренирует тело и разум чувствовать себя в безопасности, спокойно и способными двигаться медленно и целенаправленно.
Второй подход к дыханию, во время которого вы сосредотачиваетесь на расширении грудной клетки, является более расширяющимся, и вы как бы приглашаете энергию и оптимизм в свой день.
Попробуйте эту дыхательную технику, прежде чем вставать с постели, и заметите, как она меняет тон не только утра, но и всего дня.
Что еще поможет избавиться от стресса
Физическая активность
Короткая прогулка, прыжки, приседания или даже потягивания - помогают "выпустить" избыток энергии и снять напряжение.
Контраст воды
Умойтесь холодной водой или примите контрастный душ - это стимулирует нервную систему и освежает ум.
Техника заземления
Сначала оглянитесь вокруг и назовите:
- 5 вещей, которые видите
- 4, которые можешь потрогать
- 3, которые слышите
- 2, которые можешь понюхать
- 1, которую можешь попробовать
Это помогает "вернуться" в настоящий момент.
Вас может заинтересовать
- 10 эффективных способов расслабиться и снять стресс после работы
- Когда нужно принимать успокаивающие лекарства и действительно ли они помогают
- Названы продукты, которыми можно "заедать" стресс
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.