Дыхательное упражнение, которое нужно делать каждое утро в постели для борьбы со стрессом

В современном ритме жизни, когда стресс может возникать ежедневно, даже несколько минут покоя могут стать спасением. Существует простое дыхательное упражнение, которое можно выполнять прямо в постели - оно помогает успокоить ум и снизить уровень тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

Как выполнять упражнение

Утром часто люди спешат на работу, поэтому не хватает времени на медитацию или другое занятие. Если у вас впереди насыщенный или стрессовый день, стоит уделить минутку, чтобы подышать и перезагрузиться.

Дыхательное упражнение займет всего одну минуту и его можно выполнять прямо в постели.

Вот как его выполнить:

лягте в постель, согнув колени или выпрямив ноги, как вам удобнее. Положите руки на живот. Вдохните через нос, выдохните через нос и почувствуйте, как живот расслабляется и сдувается. Повторите это в течение 5 глубоких вдохов

далее положите руки так, чтобы они были на грудной клетке. Правая рука и пальцы расставлены, чтобы коснуться как можно большего количества ребер с правой стороны, а левая рука делает то же самое с другой стороны. Вдохните и почувствуйте, как легкие расширяют грудную клетку, затем выдохните и почувствуйте, как легкие сдуваются. Повторите это в течение 5 глубоких вдохов

Первый подход к вдохам, во время которого вы сосредотачиваетесь на подъеме и опускании живота - это практика глубокого дыхания, которая помогает вызвать реакцию расслабления. Она тренирует тело и разум чувствовать себя в безопасности, спокойно и способными двигаться медленно и целенаправленно.

Второй подход к дыханию, во время которого вы сосредотачиваетесь на расширении грудной клетки, является более расширяющимся, и вы как бы приглашаете энергию и оптимизм в свой день.

Попробуйте эту дыхательную технику, прежде чем вставать с постели, и заметите, как она меняет тон не только утра, но и всего дня.

Что еще поможет избавиться от стресса

Физическая активность

Короткая прогулка, прыжки, приседания или даже потягивания - помогают "выпустить" избыток энергии и снять напряжение.

Контраст воды

Умойтесь холодной водой или примите контрастный душ - это стимулирует нервную систему и освежает ум.

Техника заземления

Сначала оглянитесь вокруг и назовите:

5 вещей, которые видите

4, которые можешь потрогать

3, которые слышите

2, которые можешь понюхать

1, которую можешь попробовать