Дихальна вправа, яку потрібно робити щоранку в ліжку для боротьби зі стресом

У сучасному ритмі життя, коли стрес може виникати щодня, навіть кілька хвилин спокою можуть стати порятунком. Існує проста дихальна вправа, яку можна виконувати просто в ліжку - вона допомагає заспокоїти розум та знизити рівень тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Як виконувати вправу

Вранці часто люди поспішають на роботу, тому не вистачає часу на медитацію чи інше заняття. Якщо у вас попереду насичений чи стресовий день, варто приділити хвилинку, щоб подихати та перезавантажитися.

Дихальна вправа займе лише одну хвилину і її можна виконувати прямо в ліжку.

Ось як її виконати:

ляжте в ліжко, зігнувши коліна або випрямивши ноги, як вам зручніше. Покладіть руки на живіт. Вдихніть через ніс, видихніть через ніс і відчуйте, як живіт розслабляється і здувається. Повторіть це протягом 5 глибоких вдихів

далі покладіть руки так, щоб вони були на грудній клітці. Права рука та пальці розставлені, щоб торкнутися якомога більшої кількості ребер з правого боку, а ліва рука робить те саме з іншого боку. Вдихніть і відчуйте, як легені розширюють грудну клітку, потім видихніть і відчуйте, як легені здуваються. Повторіть це протягом 5 глибоких вдихів

Перший підхід до вдихів, під час якого ви зосереджуєтеся на підйомі та опусканні живота - це практика глибокого дихання, яка допомагає викликати реакцію розслаблення. Вона тренує тіло та розум відчувати себе в безпеці, спокійно та здатними рухатися повільно та цілеспрямовано.

Другий підхід до дихання, під час якого ви зосереджуєтеся на розширенні грудної клітки, є більш розширюваним, і ви ніби запрошуєте енергію та оптимізм у свій день.

Спробуйте цю дихальну техніку, перш ніж вставати з ліжка, і помітите, як вона змінює тон не лише ранку, а й усього дня.

Що ще допоможе позбутися стресу

Фізична активність

Коротка прогулянка, стрибки, присідання або навіть потягування - допомагають "випустити" надлишок енергії та зняти напругу.

Контраст води

Вмийтеся холодною водою або прийміть контрастний душ - це стимулює нервову систему та освіжає розум.

Техніка заземлення

Спочатку озирніться навколо та назвіть:

5 речей, які бачите

4, які можеш торкнутись

3, які чуєте

2, які можете понюхати

1, яку можеш скуштувати