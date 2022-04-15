У "Дії" знову з'явиться важлива функція для водіїв: названа приблизна дата

Він повідомив, що тимчасове вилучення водійських посвідчень з додатку було необхідністю, оскільки з початком війни потрібно було допрацьовувати реєстри безпеки даних.

Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. За його словами, зараз реєстри майже повністю готові.

Коли водійське посвідчення повернуть в додаток

"Всі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями", - заявив Федоров.

Також у "Дію" повернуть і технічний паспорт на автомобіль.