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У "Дії" знову з'явиться важлива функція для водіїв: названа приблизна дата

Фото: У "Дії" знову з'явиться водійське посвідчення
Автор: Людмила Жукова

У "Дії" крім інших для українців документів скоро знову з'явиться водійське посвідчення. Воно не було доступне з початку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він повідомив, що тимчасове вилучення водійських посвідчень з додатку було необхідністю, оскільки з початком війни потрібно було допрацьовувати реєстри безпеки даних.

Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. За його словами, зараз реєстри майже повністю готові.

Коли водійське посвідчення повернуть в додаток

"Всі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями", - заявив Федоров.

Також у "Дію" повернуть і технічний паспорт на автомобіль.

Як ми повідомляли раніше, у додатку "Дія" тепер можна внести зміни про ФОП і закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів, тепер же реєстри в безпеці і знову працюють.

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Дія