В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата

В "Дие" кроме прочих для украинцев документов скоро вновь появится водительское удостоверение. Оно не было доступно с начала вторжения России в Украину.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире общенационального телемарафона.
Он сообщил, что временное изъятие водительских удостоверений из приложения было необходимостью, поскольку с началом войны нужно было дорабатывать реестры безопасности данных.
Потому исчезновение водительских удостоверений министр назвал сознательным решением. По его словам, сейчас реестры почти полностью готовы.
"Все реестры восстановлены и в ближайшие дни заработает реестр с водительскими удостоверениями", – заявил Федоров.
Также в "Дию" вернут и технический паспорт на автомобиль.
Как мы сообщали ранее, в приложении "Дия" теперь можно внести изменения о ФЛП и закрытии бизнеса. Ранее они были недоступны из-за отключения электронных госреестров, теперь же реестры в безопасности и снова работают.
Читайте также, как получить компенсацию за разрушенный дом или квартиру.