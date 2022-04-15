В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата

Он сообщил, что временное изъятие водительских удостоверений из приложения было необходимостью, поскольку с началом войны нужно было дорабатывать реестры безопасности данных.

Потому исчезновение водительских удостоверений министр назвал сознательным решением. По его словам, сейчас реестры почти полностью готовы.

Когда водительское удостоверение вернут в приложение

"Все реестры восстановлены и в ближайшие дни заработает реестр с водительскими удостоверениями", – заявил Федоров.

Также в "Дию" вернут и технический паспорт на автомобиль.