В "Дие" появились новые функции для ФОПов: что теперь можно сделать

В приложении "Дия" теперь можно внести изменения о ФЛП и закрытии бизнеса. Ранее они были недоступны из-за отключения электронных госреестров, теперь же реестры в безопасности и снова работают.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дия".

"Услуги снова доступны на портале Дия. Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили работу в безопасном месте", - сказано в сообщении.

Что нужно, чтобы внести изменения про ФОП

Перейти на портал "Дия" по ссылке

Авторизироваться с электронной подписью или BankID

Заполнить онлайн-форму

Проверить данные и подписать заявление Кепом.

После этого, заявление автоматически отправится госрегистратору и будет обработано в течение одного рабочего дня. Сообщение о результате придет письмом на электронную почту, указанную при регистрации в "Дие".

Что нужно, чтобы закрыть ФОП

Перейти на портал "Дия" по ссылке

Авторизироваться на портале и нажать Заказать за 2 минуты

"Дия" подтянет нужные данные, их нужно проверить и подписать е-подписью.

Также можно внести изменения про ФОП.

Далее заявление будет автоматически отправлено регистратору, а результат будет получен в течение суток. Статус можно посмотреть в кабинете гражданина на портале "Дия".