В "Дие" появились новые функции для ФОПов: что теперь можно сделать
В приложении "Дия" теперь можно внести изменения о ФЛП и закрытии бизнеса. Ранее они были недоступны из-за отключения электронных госреестров, теперь же реестры в безопасности и снова работают.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Дия".
"Услуги снова доступны на портале Дия. Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили работу в безопасном месте", - сказано в сообщении.
Что нужно, чтобы внести изменения про ФОП
- Перейти на портал "Дия" по ссылке
- Авторизироваться с электронной подписью или BankID
- Заполнить онлайн-форму
- Проверить данные и подписать заявление Кепом.
После этого, заявление автоматически отправится госрегистратору и будет обработано в течение одного рабочего дня. Сообщение о результате придет письмом на электронную почту, указанную при регистрации в "Дие".
Что нужно, чтобы закрыть ФОП
- Перейти на портал "Дия" по ссылке
- Авторизироваться на портале и нажать Заказать за 2 минуты
- "Дия" подтянет нужные данные, их нужно проверить и подписать е-подписью.
Также можно внести изменения про ФОП.
Далее заявление будет автоматически отправлено регистратору, а результат будет получен в течение суток. Статус можно посмотреть в кабинете гражданина на портале "Дия".
Читайте также простую инструкцию, как открыть ФОП во время войны.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.