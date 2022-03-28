Як відкрити ФОП під час війни: проста інструкція
Відкрити ФОП (фізична особа-підприємець) в умовах воєнного стану можна кількома способами. Для цього вам знадобиться комп'ютер або смартфон, підключення до Інтернету і трохи часу.
Як відкрити ФОП під час війни – читайте в нашому матеріалі нижче.
ФОП за допомогою "Дія"
Найпростіший і доступний спосіб для реєстрації бізнесу можливий за допомогою програми"Дія". Деякий час ця послуга була недоступна, оскільки всі реєстри були відключені, щоб дані українців були в безпеці.
Наразі єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.
- Авторизуйтесь на порталі Дія за цим посиланням
- Заповніть онлайн-форму
- Перевірте і підтвердіть дані електронним підписом.
Далі ваша заява автоматично потрапляє до реєстру фізичних осіб-підприємців, і обробка займає менше ніж 2 хвилини.
Як відкрити ФОП у державного реєстратора
- Заповніть заяву (Форма №10-її можна завантажити на сайті Fondy.ua)
- Виберіть КВЕД (на офіційному сайті класифікатора видів економічної діяльності є повний перелік)
- Подайте документи: заяву та копію паспорта. Виписку можна забрати на наступний день. З нею можна оформляти рахунок і електронні ключі.
- Подайте заяву. Купіть і пронумеруйте книгу обліку доходів. Подайте її разом із заявою та реєстрацією книги державному реєстратору або податковій
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимушеним переселенцям отримати 2000 гривень допомоги.
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