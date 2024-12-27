Бриллианты под прицелом. Топ-5 фильмов о дерзких ограблениях

Фильмы об ограблениях, с их хитросплетенными сюжетами, неожиданными поворотами и харизматичными преступниками, держат зрителей в напряжении до последней минуты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-5 фильмов о самых дерзких ограблениях, где на кону - не только бриллианты, но и слава.

"Воры 2: Пантера"

Этой зимой, в январе, на экраны украинских кинотеатров выходит долгожданное продолжение нашумевшего экшена "Воры" - "Воры 2: Пантера" со звездным кастом.

На этот раз сюжет картины переносит нас в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. "Большой Ник" О'Брайен (Джерард Батлер) преследует Донни Уилсона (О'Ши Джексон-младший), который присоединяется к банде для совершения грандиозного ограбления. Сможет ли О'Брайен перехитрить криминальный мир и довести дело до конца? Интриги, остросюжетные повороты и зрелищные сцены гарантированно будут держать зрителя в напряжении до финала.

"Восемь подруг Оушена"

Стильный и яркий фильм, который рассказывает историю Дебби Оушен (Сандра Буллок), сестры легендарного Дэнни Оушена. Только выйдя из тюрьмы, она сразу планирует дерзкое ограбление. Цель - украсть уникальное колье Cartier стоимостью 150 миллионов долларов во время престижного бала Met Gala. Для реализации плана Дебби собирает команду лучших сообщниц: мошенницу, ювелирку, хакерку, модного дизайнера и других. Фильм привлекает не только блеском бриллиантов, но и харизмой актрис, среди которых Кейт Бланшетт, Рианна и Энн Хэтэуэй.

"Без изъянов"

Этот криминальный триллер переносит нас в Лондон 1960-х годов, где роскошь и блеск алмазов контрастируют с суровыми реалиями гендерного неравенства. Главная героиня Лора Куинн (Деми Мур) - перспективная сотрудница крупной алмазной компании, которая сталкивается со стеклянным потолком карьерного роста. Ночной уборщик мистер Хоббс (Майкл Кейн), незаметный для руководства, но хорошо знакомый с внутренними процессами компании, предлагает Лоре совершить дерзкое ограбление. Однако его планы идут гораздо дальше, чем она представляла. Фильм впечатляет актерскими работами и заставляет задуматься об этических дилеммах преступления.

"Бриллианты остаются навсегда"

Один из культовых фильмов бондианы, где Шон Коннери в очередной раз воплощает агента 007. Сюжет разворачивается вокруг похищения крупной партии бриллиантов, которые планируют использовать для создания космического лазера. Расследование приводит Бонда в Амстердам, Лас-Вегас и даже космос. Его соперником становится злодей Блофельд, который угрожает мировой безопасности. Захватывающие трюки, мастерски продуманный сюжет и харизматичный герой - все это делает фильм незабываемым.

"Французский поцелуй"

На первый взгляд, это романтическая комедия, но ее сюжет также завязан на похищенных драгоценностях. Главная героиня Кейт (Мег Райан) летит в Париж, чтобы вернуть жениха, но в самолете встречает мелкого мошенника Люка (Кевин Клайн). Он решает использовать Кейт, подложив ей в багаж ожерелье с бриллиантами, чтобы перевезти его через границу. Но планы Люка рушатся, когда Кейт исчезает вместе с его сокровищем. Фильм поражает легкостью и юмором, добавляя нотку авантюризма в романтическую историю.