"Охота на воров 2: Пантера". Вышел трейлер брутального экшена с Джерардом Батлером

Вышел украинский трейлер продолжения криминального хита 2018 года - "Охота на воров 2: Пантера" со звездным кастом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал Green Light Films.

"Охота на воров 2: Пантера" - продолжение детективного экшена "Охота на воров" о противостоянии криминальной банды и полиции Лос-Анджелеса в лице "Большого Ника" О'Брайена.

На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. "Большой Ник" преследует своего оппонента Донни Уилсона и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление.

Кадр из фильма "Охота на воров 2: Пантера" (Green Light Films)

Кадр из фильма "Охота на воров 2: Пантера" (Green Light Films)

Главную роль в детективном экшене играет суперзвезда и секс-символ нескольких поколений Джерард Батлер (звезда фильмов "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Законопослушный гражданин", "Голая правда" и других).

За качественный экшн также отвечает молодая звезда О'Ши Джексон-младший, известный по ролям в блокбастере "Годзила: король монстров", "Медведь под кайфом", шоу "Оби-Ван-Кеноби".

Кадр из фильма "Охота на воров 2: Пантера" (Green Light Films)

Кадр из фильма "Охота на воров 2: Пантера" (Green Light Films)

Свои бойцовские умения продемонстрируют суперзвезда UFC и абсолютный чемпион Майкл Биспинг и Рико Верховен - выдающийся кикбоксер, который занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов мира версии Combat Press.

Режиссером сиквела стал постановщик первого фильма Кристиан Гудегаст ("Падение Лондона"), а продюсерами - Такер Тули ("Девять", "Братья", "Шпион по соседству", "Мы - Миллеры"), Марк Кентон ("Забирая жизнь", "300 спартанцев"), рэпер 50 cent и Медоу Уильямс ("Полицейский из Беверли-Хиллз 3", "Маска", "Аполлон 13").

Отметим, что в украинский прокат фильм "Охота на воров 2: Пантера" выходит в мировую дату старта - 9 января 2025 года.