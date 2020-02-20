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Дезінформація могутніше за гармати: журналіст розвіяв фейки щодо бою під Золотим

STYLERВійна    20.02.2020 - 19:58
Дезінформація могутніше за гармати: журналіст розвіяв фейки щодо бою під Золотим
Андрій Цаплієнко розвіяв фейки про здачу Золотого (колаж РБК-Україна)

Андрій Цаплієнко зняв відео в Золотому і прокоментував "жахачки" в мережі

Наступ окупантів під Золотим на Донбасі 18 лютого став одним з найбільших з 2018 року і завершилося розгромом бойовиків, які з втратами були змушені припинити атаку.

У Міноборони України розповіли, що в ході бою військовослужбовці ЗСУ тимчасово залишили один спостережний пункт "Баня", але контроль над позиціями повністю збережений. Проте в день спроби прориву терористів в мережі активно гуляли повідомлення про нібито здачу як всього населеного пункту, так і інших опорників.

Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко розвінчав подібні фейки та записав відео з Золотого - наочно продемонструвавши докази.

"Дезінформація - більш потужна зброя, ніж гармати. Ось від таких повідомлень зараз гуде інтернет", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

У "жахачці" йдеться про те, що ніби в Золотому бійці 72-ї окремої механізованої бригади були змушені покинути 5 опорних пунктів, 4 військових отримали поранення і 3 - загинули, після чого ЗСУ відійшли до Горського, а Золоте залишили окупантам.

Нагадаємо, що з боку української армії у масштабній битві загинув 22-річний військовий ЗСУ, і ще троє отримали поранення і двоє - контузію. За інформацією штабу ООС, у бойовиків - четверо загинули і шестеро поранених.

Дезінформація могутніше за гармати: журналіст розвіяв фейки щодо бою під Золотим

Андрій Цаплієнко показав, які брехливі повідомлення розсилалися в мережі про бій під Золотим (Фото: скрін t.me/Tsaplienko)

"Ось воно, Золоте-4, звідки ми приїхали", - показав Цаплієнко у ролику на селище.

Також він додав, що не зустріли там жодного "сєпара", а тільки подивилися в очі спокійним і впевненим у собі українським військовим.

Відео з Золотого можна переглянути за цим посиланням.

Дезінформація могутніше за гармати: журналіст розвіяв фейки щодо бою під Золотим

Андрій Цаплієнко розвінчав фейки про здачу окупантам Золотого (Фото: скрін t.me/Tsaplienko)

Згідно з даними штабі ООС, окупанти по час масштабної атаки, яка тривала понад 5 годин, використовували ствольну артилерію калібру 152 мм - 6 снарядів калібру 122 мм - 18 снарядів. Крім того, вони випустили по позиціях ЗСУ 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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