В ході бою під Золотим ЗСУ залишили один опорний пункт: що відомо

Бої під Золотим (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Після наступу окупантів позиції українських військових залишилися колишніми, заявив глава Міноборони

Наступ окупантів під Золотим 18 лютого українські військові успішно відбили, і позиції ЗСУ залишилися колишніми, однак один опорний пункт в ході бою довелося тимчасово залишити.

Спроба прориву бойовиків поблизу населених пунктів Новотошківське, Горіхове, Кримське, Хутір Вільний завершилася провалом, а ворожі втрати склали 4 вбитими і 6 пораненими.

При цьому з боку української армії у масштабній битві загинув 22-річний військовий ЗСУ, і ще п'ять бійців отримали поранення.

За словами глави Міноборони Андрія Загороднюка, залишений опорний пункт був попереду всіх основних позицій військових.

Чиновник додав, що в даний час на місці подій в зоні проведення ООС знаходиться начальник Генштабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який після повернення розповість всі подробиці.

У МОУ уточнили, що мова йде про спостережний пункт.

Як пояснив ветеран АТО Андрій Римарук, вчорашній бій під Золотим був пов'язаний із спостережним постом "Баня", який бойовики довго планували відбити в українських військових

Він пояснив, що на початку січня військові ЗСУ зайняли сіру зону навколо Золотого, і саме цей пост став кісткою в горлі окупантів.

"Цей клаптик землі для нас був досить важливим, адже до цього ми не бачили позиції ворога і звідки він веде регулярний вогонь в нашому напрямку", - розповів ветеран.

Голова комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич підтвердив, що йдеться про той самий спостережний пункт "Баня", передає 24 Канал.

У той же час Загороднюк наголошує, що бойовики не досягли своєї мети за підсумками вчорашнього бою. Міністр після засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної Ради заявив, що атака була провокацією для підриву мирного процесу на Донбасі, передає "РБК-Україна".

"А взагалі яка у них стояло завдання? Вони точно її не виконали. Нам розвідка все доповідає. Ми знали про скупчення техніки, ще до того як наступ почався. Саме тому ми підготувалися", - зазначив він.

Треба сказати, що заяви глави Міноборони "тимчасово залишили спостережний пункт" і "втримали позиції" викликала в мережі деякий подив.

"Як, скажіть, можна утримати позиції, втративши їх? Або один опорник/спостережний пункт не в рахунок? Нехай ця "Баня" і була "всього лише" НП. Це що, не позиція? Тепер там не ворог сидить? Якщо це спостережний пункт - значить висота. З якої дуже добре вогонь артилерії коригувати. А нам "та нічого страшного, подумаєш...", - пише журналіст і письменник Павло Бондаренко у своєму Facebook.

Як розповіли в штабі ООС, окупанти за час масштабой атаки під Золотим використовували ствольну артилерію калібру 152 мм - 6 снарядів калібру 122 мм - 18 снарядів. Крім того, вони випустили по позиціях ЗСУ 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У мережі з'явилося відео кривавого бою поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського і Хутора Вольний, який тривав понад 5 годин.