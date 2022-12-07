Размер субсидии можно проверить самостоятельно: как это сделать онлайн
Украинцы могут самостоятельно проверить, назначена ли им субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью онлайн-сервиса. Для этого необходимо перейти в открытый Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Пользователю необходимо указать:
- 1) область,
- 2) населенный пункт,
- 3) улицу,
- 4) номер дома,
- 5) квартиру.
После этого становится доступной информация о том, назначена ли жилищная субсидия конкретному домохозяйству, ее размер и период, на который она назначена.
В Минреинтеграции отметили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
- - на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
- - на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.
Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.
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