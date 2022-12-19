Заявление на субсидию можно подать онлайн: алгоритм действий

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах. Это можно сделать онлайн - в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Алгоритм действий следующий: заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ ;

авторизуемся для входа в личный кабинет с помощью КЭП - указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль;

в личном кабинете выбираем раздел "Коммуникации по ПФУ" и жмем пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

перед формированием заявления готовим сканированные копии документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить";

выбираем пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполняем соответствующие поля онлайн формы;

добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";

нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;

добавляем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины.

За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".