ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях: как получить деньги

Украина, Киев, Среда 27 сентября 2023 13:01
UA EN RU
Новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях: как получить деньги Фото: Выплаты переселенцам на аренду жилья (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине запускается новая программа финансовой помощи для переселенцев: выплаты на аренду жилья в трех областях: Черкасской, Киевской и Кировоградской.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-релизе БФ "Право на захист".

Благотворительный фонд запускает новую программу помощи ВПЛ в партнерстве с УВКБ ООН. В рамках проекта будут проводиться выплаты на аренду жилья в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Обычно процесс поиска работы, жилья и адаптация на новом месте занимает время и требует больших усилий, говорит заместитель программного координатора по предоставлению неотложной денежной помощи БФ "Право на захист" Инна Лациба.

"Цель программы – поддержать людей после вынужденного перемещения и способствовать их интеграции. Денежная помощь на аренду жилья дает возможность переехать в более комфортное жилье, расположенное ближе к работе, школе или садику", – пояснила она.

Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья семье в течение 6 месяцев.

Принять участие в программе могут:

  • проживающие в МКП (местах компактного проживания), которые будут расформированы;

  • лица, которые находятся под угрозой потери нынешнего жилья, или нуждаются в переезде ближе к месту работы, месту обучения детей и так далее.

Подать заявку можно при личном присутствии всех членов семьи в пункте сбора данных. С собой нужно иметь подлинники нужных документов.

Полный список необходимых документов, адреса пунктов сбора данных, а также подробная информация о том, кто может принять участие в программе, размещена на сайте БФ "Право на защиту" по ссылке.

Напомним, в августе в Украине начались проверки мест проживания людей со статусом ВПЛ. В результате некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты. Юрист рассказала РБК-Украина, что нужно знать о проверках жилья переселенцев и что делать, чтобы выплаты не отменили.

Также недавно законодательство в части оформления справки ВПЛ претерпело значительные изменения. Что именно нужно знать о справках переселенцам –читайте поподробнее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати Жилье Внутренне перемещенные лица Аренда недвижимости
NEWS
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне