Некоторые пенсионеры могут получать доплату: кому и сколько ее начисляют

Что известно о доплатах

После назначения пенсии некоторые граждане имеют право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности, кроме пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет.

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Сейчас размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 грн, поэтому максимальная доплата - 20,93 грн. То есть, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 грн.

Что нужно знать о перерасчете

Пересчеты для людей, которые продолжают работать, проводятся через каждые 2 года.

"Пересчет пенсий, работающим пенсионерам производится с учетом стажа после предварительного назначения (пересчета) пенсии, или с учетом стажа и заработной платы после предварительного назначения (пересчета) пенсии", - объясняет Дика.

При этом она отмечает, что выбирается наиболее выгодный вариант перерасчета.

Прибавки, доплаты, повышение, другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера.

"Минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, зависящие от прожиточного минимума, перечисляются только неработающим пенсионерам. Пенсионерам, работающим при росте прожиточного минимума, доплата за сверхурочный стаж перечисляется после увольнения с работы", - добавляет чиновник.

Дика также отмечает, что для определения надлежащего размера пенсии важно своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о фактах трудоустройства и увольнения.