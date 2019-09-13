Дівчинку насильно забрали до притулку зі школи: скандал в Одесі отримав продовження

В Одесі дівчинку зі школи забрали в притулок (колаж: РБК-Україна)

Проблемі 11-річної дівчинки та її батька допомагає міська влада Одеси

В Одесі співробітники соціальних служб прийшли на урок і силоміць витягли з класу 11-річну дівчинку. Лєра виховується в багатодітній сім'ї - крім неї в родині живе ще четверо дітей. Мама померла два роки тому, і дітей виховує батько.

Тепер же стало відомо, що дівчинку повернули близьким, але з батьком вона поки не може проживати, пише Думськая, з посиланням на директора департаменту освіти Одеської міськради Олену Буйневич.

В Одесі дівчинку зі школи забрали в притулок (фото: dumskaya.net)

Справа в тому, що в документах не зазначено, що чоловік є Лєрі рідним батьком, оскільки він мав проблеми з законом і сидів за гратами. Соціальні служби вже два роки ходять з перевірками і вимагають від чоловіка залагодити неточності в документах.

Після смерті мами батько подавав документи на опікунство, але безуспішно. Сім'я небагата, і ДНК-тест їм не по кишені.

Сусіди добре відгукуються про родину, кажуть, що чоловік господарський, піклується про дітей - вони доглянуті і чисті. Лєра відвідує спортивну секцію.

В соцслужбах стверджують, що хотіли забрати дівчинку з дому, але батько не пустив їх. Тоді вони вирішили забрати Лєру з класу. Дівчинка відразу стала телефонувати татові, до якого дуже прив'язана, і просити її врятувати. Вона кричала, плакала, падала на підлогу і кусалася. Разом з нею плакали й інші діти в класі.

Педагоги шоковані подібними методами з боку соціальних служб, а останні, у свою чергу, стверджують, що протиправних дій щодо дитини не було, а реакція дівчинки була цілком зрозуміла.

"Немає ангелів і невинних в цій історії, крім дітей. Всі ми, дорослі, щось важливе упустили, в чомусь намагалися допомогти, дотримувались закону і порушували щось, що виявилося важливіше (і так буває)", - говорить директор департаменту освіти Одеської міськради.

Мер Одеси Геннадій Труханов, який втрутився в ситуацію, на своїй Facebook-сторінці написав, що дівчинку забрали з притулку і тимчасово влаштували в сім'ю друзів. А міські структури допомогли батькові Лєри оформити відповідну заяву в суд.

"Поки не завершиться процес, чоловікові буде надана всебічна допомога з боку міської влади. Сподіваюся, Лєра скоро повернеться додому", - написав Труханов.

В Одесі дівчинку зі школи забрали в притулок (скрін: facebook.com/gennadiytruhanov/)

Раніше ми писали, що у Києві горе-мати замкнула в автомобілі на спеці немовля і пішла в магазин. Люди почули крики дитини і намагалися вибити скло в машині. А мати прибігла і накинулася на них з погрозами та образами.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав бездомний.