Скандал в Одесі: 11-річна дівчинка кричала і просила допомоги у дорослих (відео)

Скандал в Одесі з притулком (Колаж РБК-Україна)

Батько дівчинки стверджує, що вже два роки намагається вирішити питання з опікою в правовому полі

В Одесі вибухнув страшний скандал через 11-річну дівчинку, яку прямо в школі представники соціальної служби змусили піти в притулок. Про інцидент розповіла екс-поліцейська Зоя Мельник на своїй сторінці в Facebook.

11-річна Лєра виховується в багатодітній сім'ї, де крім неї ще четверо дітей. Мама Лери померла два роки тому і всіх малюків самостійно виховує батько. Він у минулому мав проблеми із законом, був засуджений і через це вийшов прокол в документах. Батько Лери виявився не вписаний в її свідоцтво про народження.

Чоловік після смерті дружини подавав документи на опікунство, але у нього нічого не вийшло. Здати тест на батьківство, який коштує 7 тисяч гривень, йому не по кишені – його офіційний заробіток півтори тисячі, плюс додатковий дохід, а на руках – п'ятеро дітей. Опіку також намагалася оформити бабуся Лери, але як кажуть чиновники – вона не приходила на спеціальні курси, тому і в цій ситуації проблема не була вирішена.

Представники служби у справах дітей, коли виявили прогалину в документах, вирішили вилучити дитину з сім'ї. Влітку він відвідали будинок, де живе Лера, але батько їх навіть не пустив на поріг. Свої дії вони аргументували тим, що захищають права дитини.

Місцеві жителі про батька Лери відгукуються позитивно – діти під наглядом, чистенькі, Лера відвідує спортивну секцію. Про всіх своїх дітей чоловік піклується, постійно щось лагодить в будинку, нещодавно почав будівництво другого поверху. Лера до батька дуже прив'язана – коли в школу прийшли представники соціальних служб, вона відразу почала телефонувати татові.

"Вона дуже плакала, кричала, просила допомоги, а діти на все це дивилися і плакали. Хіба не можна це якось по-людськи зробити?" – написала Зоя Мельник.

Скріншот поста (facebook.com/zoya.melnik)

Чиновники стверджують, що забрати дівчинку з будинку їм завадив батько і навіть погрожував ножем. Тоді вони прийшли в школу, вибрали час і викликали її до завуча, і все пояснили. У відповідь дівчинка впала на підлогу, почала кусати працівників служби і побігла до свого брата за допомогою в інший клас. Педагоги школи теж в шоці від такої поведінки працівників соціальної служби.

"Воно відбувалося таким чином, що це не відповідає ні навчальному закладу, ні вихованню, ні принципам, ні методам. Ну це не може бути, це було абсолютно можливо і в правовому полі, а не в людському", - розповіла директор школи Тетяна Жорницька.

Заступник начальника служби у справах дітей Приморської райадміністрації Ірина Прокопенко вважає, що ніяких протиправних дій щодо дитини не було і реакція дівчинки була цілком зрозуміла.

"Ми не зривали навчальний процес, це відбувалося в окремому кабінеті. Ми враховуємо всі аспекти, які стосуються дитини, але наша робота, вибачте, російською скажу: передбачає подібні моменти з боку дітей", - зазначила вона.

У службі з прав дітей також помітили, що з того моменту, як батько звернувся за опікунством, вони намагалися зробити все, щоб дівчинка залишилася з батьком. Однак пояснити, що ж чоловік зробив не так, крім проблем у документах, вони не можуть.

Зараз дівчина знаходиться в Центрі соціально-психологічної реабілітації та переведена в іншу школу. Батькові дозволили відвідувати дівчинку, строго за розкладом. Через деякий час Леру планують відправити у ліцей-інтернат "Олімпієць". У дівчинки забрали телефон і за словами батька, вона дуже вражена і постійно плаче.

В Одесі соціальні служби зі скандалом забрали дитину зі школи (YouTube/ТСН)

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