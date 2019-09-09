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Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 17:26
Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)
Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: колаж РБК-Україна)

Мати залишила дитину на 30-градусній спеці в закритій машині

У Києві стався неприємний інцидент з малюком, мати якого залишила його замкненим у машині. Жахливо те, що інцидент стався в день, коли на дворі яскраво світило сонце і було дуже спекотно. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Жінка залишила малюка в машині із закритими вікнами і пішла за покупками на ринок. При цьому на вулиці було близько 30 градусів тепла.

Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Дитина почала голосно плакати, і небайдужі громадяни думали вже розбити скло в машині, але в цей момент повернулася мати дитини і почала обурюватися, що відбувається.

Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Вона заявила, що це її особиста справа, як поводитися з дитиною, а людям краще стежити за своїми дітьми.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Від села іншої реакції чекати не варто;
  • Треба бити скло, не роздумуючи. Ну змусять вас поставити нове, зате можливо органи опіки звернуть на неї увагу;
  • А можна почати таких стерилізувати?
  • На спеці в машині із закритими вікнами, через 3-4 хв вже важко всидіти. От бидлота;
  • Я іноді з дітьми залишаюся в машині чекати чоловіка поки він в магазин на 5-10 хвилин заскочить. Так ми сидимо з відкритими вікнами, дверима і кожен раз я готова чоловіка закатати в асфальт... ці хвилини в період спеки здаються вічністю... що відчуває маленька дитина в закритій машині в таке пекло без батьків можна тільки здогадатися!
  • Потрібно було відразу викликати поліцію, може бути тоді у дурепи мізки почнуть працювати;
  • Добре, що все закінчилося добре!

Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Дніпром рецидивісти напали на 7-річну дівчинку заради сережки.

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