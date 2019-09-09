Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

Мати залишила дитину на 30-градусній спеці в закритій машині
У Києві стався неприємний інцидент з малюком, мати якого залишила його замкненим у машині. Жахливо те, що інцидент стався в день, коли на дворі яскраво світило сонце і було дуже спекотно. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Жінка залишила малюка в машині із закритими вікнами і пішла за покупками на ринок. При цьому на вулиці було близько 30 градусів тепла.
Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Дитина почала голосно плакати, і небайдужі громадяни думали вже розбити скло в машині, але в цей момент повернулася мати дитини і почала обурюватися, що відбувається.
Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Вона заявила, що це її особиста справа, як поводитися з дитиною, а людям краще стежити за своїми дітьми.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що під Дніпром рецидивісти напали на 7-річну дівчинку заради сережки.
Раніше повідомлялося про те, що в Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення.