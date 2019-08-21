Зразковий будинок: у Львові люди з собакою застрягли в ліфті на 7 годин

У Львові люди з псом просиділи в ліфті 7 годин (Колаж РБК-Україна)

Одна з пасажирок ліфта виявилася в смертельній небезпеці через хворобу

У Львові, по вулиці Кульпарківській, 64а, у новій багатоповерхівці ЖК "Парус парк" в 9 годині ранку вимкнулася електрика і чотири людини разом з собакою застрягли в ліфті. Про це повідомила журналістка Вікторія Балицька на своїй сторінці в Facebook.

Журналістка зазначила, що в однієї з жінок, яка опинилася в полоні ліфта – цукровий діабет.

"4 людей і собака з 9:30 сидять у вантажному ліфті. В однієї з жінок цукровий діабет. Люди в пастці. Новобудова, 25% квартир заселено. Пропало світло і 6 годин керуюча компанія везе генератор", - написала Балицька.

На місце події викликали патрульних, а ті – працівників ДСНС Львова і медиків. Жінці з цукровим діабетом довелося передавати ліки через щілину. З пастки їх змогли визволити тільки близько 16:20, коли відновили подачу електроенергії.

Скріншот поста (facebook.com/toribal)

Як повідомляє видання ZAXID.NET, обслуговує цей будинок керуюча компанія ТОВ "КК" "Зразковий будинок". Її засновниками є Оксана Сідляр та Ярослав Романчак. У самій компанії коментувати інцидент відмовилися.

А ось в коментарях під постом Балицкої місцеві мешканці зазначили, що про те, що буде відключена електроенергія, комунальники попередили заздалегідь і навіть розклеїли оголошення на під'їздах.

Скріншот коментарів (facebook.com/toribal)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі обірвався ліфт з місцевою мешканкою і ніхто з сусідів на відгукнувся на крики про допомогу.

А також розповідали про те, що під Кропивницьким обірвався ліфт з людьми. Постраждалих доставили в лікарню.