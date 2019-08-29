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У Києві приберуть сміттєпроводи у багатоповерхівках: що відомо

STYLERЖиття    29.08.2019 - 18:35
У Києві приберуть сміттєпроводи у багатоповерхівках: що відомо
У Києві приберуть сміттєпроводи (колаж: РБК-Україна)

Сміттєпроводи можуть зникнути зі столичних багатоповерхівок вже через три місяці

У Києві найближчим часом можуть зникнути сміттєпроводи в багатоквартирних будинках. Такий проект підтримала комісія Київської міськради з питань екологічної підтримки. Про це повідомляє преслужба Київради.

Якщо на найближчому засіданні столичної міської ради проект буде підтримано, то протягом трьох місяців Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА та районним державним адміністраціям необхідно буде скласти і узгодити план робіт.

Мова йде про заварювання сміттєпроводів та подальшу дезінфекцію.

У повідомленні йдеться, що сміттєпроводи у багатоповерхівках вже давно стали розсадниками антисанитарії, розплідниками для щурів, а аткож джерелом неприємного запаху.

У Києві приберуть сміттєпроводи у багатоповерхівках: що відомо

У Києві приберуть сміттєпроводи (фото: mkrada.gov.ua)

До того ж, автори проекту вважають, що таким чином заохотять мешканців столиці сортувати сміття.

Варто відзначити, що в разі прийняття законопроекту, для мешканців будуть перераховані тарифи на утримання будинків та прилеглих територій.

"Дія цього рішення поширюватиметься на всі багатоквартирні житлові будинки міста Києва, де наявні діючі сміттєпроводи, не залежно від форми власності, а також орендарів таких будинків", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали про те, яким чином в різних містах України встановлюються комунальні тарифи на вивезення сміття.

До слова, в Україні розробили нові штрафи, які передбачають покарання за викидання сміття в недозволеному місці.

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