Дэвид Бекхэм показал, как проводит время с семьей на отдыхе (фото)

Дэвид Бекхэм вместе с семьей во всем составе проводит рождественские праздники в Майами и делится расслабленными фотографиями.

Дэвид Бекхэм показал, как отдыхает в кругу семьи

Новогодние праздники - это всегда хороший повод провести время с семьей, поскольку у каждой семьи есть свои традиции, которые они придерживаются из года в год.

Семья Бекхэмов любит проводить время вместе, это можно заметить, если наблюдать за их социальными сетями, ведь каждый член семьи Бекхэмов является социально активным и делится своей жизнью с широкой аудиторией поклонников.

Сейчас звездная семья футболиста и модельерки вместе с детьми отдыхают в Майами и уже успели показать, как прошло их семейное Рождество в теплых краях. На днях Виктория выложила несколько серий праздничных фото. Было понятно, что свои вечеринки они тщательно планировали, ведь на праздник даже Санта пришел.

Рождество прошло, а вот отдых Дэвида, Виктории и их детей продолжается. Доказательством тому является новый пост футболиста в Instagram. Многодетный отец показал, как он вместе с женой, старшим сыном пары Бруклином и его женой Николой Пельтц, а также младшими детьми Круз и Харпер проводят время на пляже и выпивают коктейли.

На этих фото все члены звездной семьи выглядят настолько счастливыми, что создается полное впечатление, что они вообще не знают, что такое невзгоды и ссоры.

Однако скандалы после выхода их автобиографического фильма говорят об обратном. Но это не имеет никакого значения в тот момент, когда семья имеет возможность собраться вместе на роскошном отдыхе и провести это время так, как им хочется и главное, что все они получают от этого частицу счастья.

Дэвид Бекхэм отдыхает с семьей (фото: instagram.com/davidbeckham)