Хайди Клум засветилась в блестящих рождественских нарядах во время празднования (видео, фото)

Хайди Клум, как и большинство голливудских звезд, уже успела показать, как она отпраздновала Рождество в кругу самых близких людей.

О том, в каких образах модель весело проводила время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Хайди Клум показала, в каких образах отпраздновала Рождество

50-летняя супермодель этого Рождества выбрала неприхотливый и достаточно откровенный наряд. Она надела атласную бордово-красную рубашку на пуговицах, которую она оставила расстегнутой и просто завязала на легкий узел, чтобы продемонстрировать свой черный блестящий бюстгальтер, от которого невозможно оторвать взгляд, ведь его блеск привлекает все внимание.

Свой интересный бюстгальтер она соединила с блестящей юбкой средней длины, которые, кстати, сейчас трендовые. Этот наряд Хайди зажгла на праздничных видео возле елки со своим любимым. Также продемонстрировала фото с ним в этом же ярком образе.

Клум также поделилась фотографией вместе со своим мужем Томом Каулитцем. 34-летний Каулитц и Клум позировали у украшенной рождественской елки, окруженные несколькими красными шариками-сердечками, что выглядит очень романтично и празднично. Но это было в канун Рождества.

Хайди Клум зажгла интересные рождественские образы (фото: instagram.com/heidiklum)

А вот на самое Рождество Клум и Каулитц показали фото с пляжа, где женщина тоже удивила своим образом. Женщина надела черный купальник и леопардовое парео.

На вечеринку модель выбрала нежно-розовое платье в блестках с разрезом на ноге и обмотала себя рождественскими огоньками.

Хайди Клум зажгла интересные рождественские образы (фото: instagram.com/heidiklum)

Именно в таком образе она с мужем отпраздновала Рождество и показала откровенные общие фотографии, где Том держит ее за ногу и обнимает за талию во время праздничного застолья.

Рождественские каникулы Гайди прошли невероятно весело и красиво, а главное, очень романтично, ведь рядом был ее муж.