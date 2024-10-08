Что ест 55-летняя Гвен Стефани, которая выглядит вдвое моложе своего возраста

Американская певица и дизайнер Гвен Стефани в свои 55 лет выглядит в два раза моложе, благодаря своему питанию, тренировкам и стилю жизни.

Что ест известная звезда и как питается - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Секреты молодости и красоты Гвен Стефани

Сама Гвен Стефани не раз признавалась, что в детстве была полной и неуверенной в себе.

"В школьные годы у меня были лишний вес и неудачно сидевшая одежда", - говорила она журналистам.

Сейчас прессу звезды можно только позавидовать, в свои 55 лет она в отличной форме.

Гвен стала вегетарианкой в 12 лет и до сих пор придерживается этого рациона, утверждая, что отказ от мяса - это залог молодости.

При этом певица уже несколько лет придерживается низкоуглеводного питания - она не ест макарон, хлеба, риса, зато употребляет очень много воды.

Гвен включает в рацион органические фрукты и овощи, а также орехи. В ее райдере содержатся витаминизированные напитки, соевое молоко, свекла, сельдерей, морковь, шпинат и органические миндаль и кешью.

Гвен Стефани в шикарной форме (фото: instagram.com/gwenstefani)

Гвен Стефани регулярно тренируется

Звезду можно встретить в тренажерном зале не менее четырех раз в неделю, а занимается он каждый раз в течение часа.

Ее бывший тренер Майк Хитли рассказывал, что артистка любит круговые тренировки в сочетании с поднятием весов и кардионагрузками, именно они обеспечивают рельефный пресс.

Гвен Стефани постоянно тренируется в зале (instagram.com/gwenstefani)

По словам звезды, она постоянно пытается двигаться, это касается не только зала.

"Чтобы увидеть результат - важна регулярность. Не пропускайте тренировки", - говорит она.

Гвен Стефани любит органические продукты (instagram.com/gwenstefani)

Гвен Стефани любит готовить вместе с семьей

У артистки есть традиция - на Рождество она целый день готовит разные блюда вместе с детьми и мужем Блейком. Впрочем, по будням они часто поступают аналогичным образом: это отличный способ выработать здоровые пищевые привычки и весело провести время с семьей.

Гвен Стефани с мужем Блейком (фото: instagram.com/gwenstefani)