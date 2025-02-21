Синди Кроуфорд празднует 59 лет: в чем секрет ее фантастической фигуры, как и 33 года назад

Бывшая супермодель Синди Кроуфорд празднует 59 лет. Несмотря на свой возраст, она выглядит безупречно, почти как и 33 года назад, когда она была на пике своей популярности.

Как Синди сохраняет такую фигуру и выглядит моложе своих лет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что ест Синди Кроуфорд?

Все продукты, которые употребляет звезда, имеют низкий гликемический показатель. Диета с низким содержанием гликемии - это план, который базируется на том, как продукты влияют на уровень сахара в крови.

Примеры продуктов с низким содержанием гликемии включают следующее.

Некрахмалистые овощи: брокколи, шпинат, капуста, цветная капуста, болгарский перец,

Бобовые: чечевица, нут, черная фасоль, фасоль и др.

Цельные зерна: овес, киноа, коричневый рис, ячмень, пшеничный хлеб и др.

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна и др. Фрукты: ягоды (черника, клубника, малина), яблоки, апельсины, груши и др.

Нежирные белки: куриная грудка, индейка, рыба, тофу, яйца и др.

Молочные продукты: греческий йогурт, творог, молоко (желательно нежирное или несладкое).

На перекусы экс-супермодель выбирает овощи или хумус.

Овощи обеспечивают большое количество клетчатки, минералов, витаминов и других питательных веществ. Они также естественно низкокалорийные. Хумус готовится из нута, который обеспечивает хорошее количество белка. Вместе хумус и овощи создают отличную здоровую закуску.

Так выглядит Синди в 59 лет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроуфорд всегда с утра выпивает стакан теплой воды с наполовину выжатым лимоном, который имеет много пользы для здоровья.

На завтрак Синду очень часто делает себе протеиновые коктейли.

Синди начинает утро с протеинового коктейля (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кстати, Синди употребляет только органические продукты и постоянно ест салаты.

Как тренируется Синди Кроуфорд?

Кроуфорд всегда остается активной. Она постоянно тренируется и остается в непревзойденной форме.

"Я стараюсь заниматься кардио по 20 минут по крайней мере три раза в неделю. Затем я выполняю от 30 минут до часа традиционные выпады, выпады с гирей, приседания и сгибания на бицепс - это все, чему я научилась 30 лет назад", - говорит она.

Также знаменитость не отказывается от обычной домашней активности.

"Я включаю аудиокнигу или музыку, пока бегаю по лестнице дома в течение 20 минут", - рассказала Синди.

Синди Кроуфорд следит за питанием и постоянно тренируется (фото: instagram.com/cindycrawford)