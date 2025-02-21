Синди Кроуфорд празднует 59 лет: в чем секрет ее фантастической фигуры, как и 33 года назад
Бывшая супермодель Синди Кроуфорд празднует 59 лет. Несмотря на свой возраст, она выглядит безупречно, почти как и 33 года назад, когда она была на пике своей популярности.
Как Синди сохраняет такую фигуру и выглядит моложе своих лет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что ест Синди Кроуфорд?
Все продукты, которые употребляет звезда, имеют низкий гликемический показатель. Диета с низким содержанием гликемии - это план, который базируется на том, как продукты влияют на уровень сахара в крови.
Примеры продуктов с низким содержанием гликемии включают следующее.
- Некрахмалистые овощи: брокколи, шпинат, капуста, цветная капуста, болгарский перец,
- Бобовые: чечевица, нут, черная фасоль, фасоль и др.
- Цельные зерна: овес, киноа, коричневый рис, ячмень, пшеничный хлеб и др.
- Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна и др. Фрукты: ягоды (черника, клубника, малина), яблоки, апельсины, груши и др.
- Нежирные белки: куриная грудка, индейка, рыба, тофу, яйца и др.
- Молочные продукты: греческий йогурт, творог, молоко (желательно нежирное или несладкое).
На перекусы экс-супермодель выбирает овощи или хумус.
Овощи обеспечивают большое количество клетчатки, минералов, витаминов и других питательных веществ. Они также естественно низкокалорийные. Хумус готовится из нута, который обеспечивает хорошее количество белка. Вместе хумус и овощи создают отличную здоровую закуску.
Так выглядит Синди в 59 лет (фото: instagram.com/cindycrawford)
Кроуфорд всегда с утра выпивает стакан теплой воды с наполовину выжатым лимоном, который имеет много пользы для здоровья.
На завтрак Синду очень часто делает себе протеиновые коктейли.
Синди начинает утро с протеинового коктейля (фото: instagram.com/cindycrawford)
Кстати, Синди употребляет только органические продукты и постоянно ест салаты.
Как тренируется Синди Кроуфорд?
Кроуфорд всегда остается активной. Она постоянно тренируется и остается в непревзойденной форме.
"Я стараюсь заниматься кардио по 20 минут по крайней мере три раза в неделю. Затем я выполняю от 30 минут до часа традиционные выпады, выпады с гирей, приседания и сгибания на бицепс - это все, чему я научилась 30 лет назад", - говорит она.
Также знаменитость не отказывается от обычной домашней активности.
"Я включаю аудиокнигу или музыку, пока бегаю по лестнице дома в течение 20 минут", - рассказала Синди.
Синди Кроуфорд следит за питанием и постоянно тренируется (фото: instagram.com/cindycrawford)
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В материале использованы источники - Eat this, not That, WomansHealth, WellandGood.
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