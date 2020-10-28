Дітям до двох років категорично не можна: Комаровський дав пораду молодим батькам

Лікар Євген Комаровський розповів, чи варто привчати дитину до сну на подушці й з якого віку це краще робити. Лікар дав рекомендації молодим батькам в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляється, спати на подушці можна тільки після двох років. До цього використовувати подушку для сну не рекомендується, зазначає доктор.

"До двох років ніяка подушка дитині не потрібна. До одного року подушка категорично не потрібна", - пише лікар.

Чи потрібна дитині подушка (зображення: instagram.com/doctor_komarovskiy)

У своїй більш ранній публікації доктор Комаровський зазначав, що у дітей пропорції голови зовсім не такі, як у дорослих, і відстань від вуха до ліжка у них набагато менше, тому що голова - більше. Як правило, до двох років дитині ніякі подушки не потрібні, в якому б стані вона не спала.

"Після двох років бажана тверденька подушка, яка повинна бути товщиною близько двох сантиметрів. Тобто, відстань від вуха до плеча – це і є товщина подушки", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розніс в пух і прах боротьбу з COVID-19 в Україні. Доктор Комаровський жорстко розкритикував заходи боротьби з коронавірусом в школах і дитячих садах.

Як ми писали раніше, Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік. Лікар заявляє, що, швидше за все, у дитини немає ніяких проблем з імунітетом.

До цього доктор Євген Комаровський назвав новий спосіб діагностики COVID-19. Також він розповів про найбільш характерний симптом при коронавірусі.