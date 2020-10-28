Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям

Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли ребенка приучать ко сну на подушке и с какого возраста это лучше делать. Врач дал рекомендации молодым родителям в социальной сети Instagram.

Как сообщается, спать на подушке можно только после двух лет. До этого использовать подушку для сна не рекомендуется, отмечает доктор.

"До двух лет никакая подушка ребенку не нужна. До одного года подушка категорически не нужна", - пишет врач.

Нужна ли ребенку подушка (изображение: instagram.com/doctor_komarovskiy)

В своей более ранней публикации доктор Комаровский отмечал, что у детей пропорции головы совсем не такие, как у взрослых, и расстояние от уха до кровати у них намного меньше, потому что голова - больше. Как правило, до двух лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он не спал.

"После двух лет желательна плотненькая подушка, которая должна быть толщиной около двух сантиметров. То есть, расстояние от уха до плеча – это и есть толщина подушки", - подытожил эксперт.

Напомним, что ранее Комаровский разнес в пух и прах борьбу с COVID-19 в Украине. Доктор Комаровский жестко раскритиковал меры предосторожности с коронавирусом в школах и детских садах.

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, нормально ли детям болеть 10 раз в год. Врач заявляет, что, скорее всего у ребенка нет никаких проблем с иммунитетом.

До этого доктор Евгений Комаровский назвал новый способ диагностики COVID-19. Также он рассказал о наиболее характерном симптоме при коронавирусе.