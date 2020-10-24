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Дитина по життю соплива: Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік

Субота 24 жовтня 2020 08:46
Дитина по життю соплива: Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік
Доктор Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Анна Кисельова

Доктор Євген Комаровський вважає, що часті зараження інфекціями - нормальні для дітей

Український доктор Євген Комаровський розвінчав міфи навколо дитячих хвороб, а також заявив, що часте зараження інфекційними хворобами - це нормальне явище. На думку медика, не варто панікувати навіть якщо дитина хворіє 10 раз на рік різними інфекціями. Про це він написав у своєму Instagram.

Лікар заявляє, що, швидше за все у дитини немає ніяких проблем з імунітетом, він просто тренується при частій хворобливості. При цьому тривожним сигналом є часта необхідність застосування антибіотиків при лікуванні.

"Дитина соплива по життю. У нас навіть є термін - сопливе дитинство. Це нормально для дітей - шморгати носами, ненормально - їсти антибіотики п'ять разів на рік. І хворіти на вірусні інфекції хоч десять раз на рік - абсолютно нормально. Це тренування імунітету", - пише медик.

Дитина по життю соплива: Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік

Доктор Комаровський про дитячу хворобливості (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що раніше доктор Євген Комаровський назвав новий спосіб діагностики COVID-19. Також він розповів про найбільш характерного симптому при коронавірус.

Нещодавно Комаровський назвав 10 золотих правил, щоб дитина ніколи не хворіла. Медик висловився про стерильність та годування через силу.

Також ми розповідали про те, що медики назвали головні ознаки того, що людина вже перехворіла на коронавірус.

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