Абсолютна маячня: Комаровський розніс в пух і прах боротьбу з COVID-19 в Україні

Доктор Комаровський розкритикував школи (фото: УНІАН)

Доктор Комаровський вважає, що в школах неправильно діють з профілактикою коронавірусу

Доктор Комаровський жорстко розкритикував заходи з коронавірусом в школах і дитячих садах. Відомий український педіатр вважає, що всі запобіжні заходи це "маячня". Лікар зазначає, що всі стурбовані тільки масками і санітайзерами, але забувають про основне - свіже повітря.

"Те, що в наших школах називається "заходами безпеки", це, у більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, - абсолютна маячня. Діти в масках на прогулянках, закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом, малюки, які миють руки з ранку до ночі", - написав Комаровський у своєму Telegram-каналі.

Комаровський вважає, що люди не можуть додуматися, що в класі насамперед потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря.

"Легше ж відмити гроші на масках, санітайзерах, на миття підлоги хлоркою, на нещасних дітях в масках... Вони в масках, поки на них камера дивиться, а потім знімають, щоб хоч трохи подихати. А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%", - він розкритикував систему.

Заслужений педіатр висловився, що в українських школах зараз панує "повна відсутність здорового глузду".

"Коли страхи батьків або переконання батьків в тому, як треба дбати про здоров'я дітей, визначають політику держави і конкретної школи: в класі, вони вважають, потрібно поставити кварцову лампу і натопити гарненько", - дорікнув Комаровський батьків.

Як ми писали раніше, Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік.