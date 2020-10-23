Точніше за будь-яку термометрію: Комаровський назвав новий спосіб діагностики COVID-19

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від грипу та ГРВІ

Український лікар вищої категорії Євген Комаровський розповів про найбільш характерний симптом при коронавірусі, а також запропонував оригінальний спосіб діагностування цієї хвороби.

Відомий педіатр на своєму сайті зауважив, що при COVID-19 втрата нюху у людини вважається ключовою ознакою, а також пояснив, чому це відбувається.

Комаровський розповів, що щодо втрати нюху та смаку у пацієнтів було проведено чимало досліджень. Як виявилося, вірус вражає нервові клітини, які сприймають смак і запах. Він уточнив, що йдеться не про самі нейрони, проте про особливі клітини, які підтримують їх існування.

"І ось запалюються ці самі помічники нейронів, а в них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває дорогу вірусу", - сказав Комаровський.

Доктор особливо відзначив, що зникнення нюху і смаку за відсутності нежиті дуже характерне саме для коронавірусу. Адже при грипі теж часто зникає нюх, але це трапляється з інших причин: закладений ніс, нежить, набряк слизової та набряк клітин, чутливих до запахів.

"Тому саме цей симптом може вважатися діагностичним, тобто тест "Чим це пахне?" набагато точніший, ніж будь-яка термометрія", - запевнив Комаровський.

Педіатр запропонував такий спосіб виявлення коронавірусу на практиці: "якщо ви вчитель в школі або відповідаєте за проведення термометрії та допуск до роботи на своєму підприємстві, то потріть ганчірочку часником і запитуйте щоранку всіх, у кого підвищена температура, чим вона пахне".

"Якщо розрізняє запах, то слава Богу, банальна ГРВІ, пішли вчитися або працювати, якщо ні - відправляємо додому", - порадив лікар.

Комаровський заявив також, що при коронавірусі незворотного ураження нейронів, чутливих до запахів і смаку, не відбувається, і з часом - від 3 тижнів до 3 місяців - нюх відновиться. Причому швидше за все обійдеться без негативних наслідків.

Щодо можливості прискорити процес відновлення роботи рецепторів доктор констатував, що вплинути на цей процес людина, на жаль, не може.

"Так що жодні примочки, таблетки, трави та інше нюх вам швидше не повернуть", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Комаровський заявив, що не всі люди схильні до зараження коронавірусом.

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