Комаровський розвінчав міф про літаки і немовлят

Комаровський про подорожі на літаках (Колаж РБК-Україна)

Комаровський пояснив батькам, як підготувати малюка до перельотів

Комаровський розвінчав міф про те, що з немовлятами не можна літати літаками і розповів, що потрібно зробити, щоб політ пройшов в комфорті і без проблем. Також він розповів, як адаптувати дитину до польоту.

Комаровський пояснив, що якщо дитині більше двох тижнів, то вона може абсолютно спокійно подорожувати з батьками на літаку. Однак він пояснив, що існує два головних ризики, про які повинні пам'ятати всі батьки.

Першим ризиком Комаровський назвав те, що в літаку дуже сухе повітря з вологістю 20% і це призводить до пересихання слизових оболонок.

"Якщо є соплі, вони перетворяться в комашки, і дитині буде не продихнути. Тому батьки повинні взяти в політ сольові краплі (в аптеках їх величезна різноманітність) і епізодично капати в ніс. І частіше давати дитині щось пити, щоб не пересихало в роті. З пляшкою в роті маленькі діти легше переносять і можливі неприємні відчуття при зльоті та посадці", - зазначив дитячий лікар.

Доктор Комаровський розповів, з якого віку дитина може літати на літаку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другим пунктом Комаровський зазначив, що під час посадки може виникнути спазм слухової труби за рахунок перепаду тиску і якщо є захворювання вуха або горла, то потрібно закапати краплі.

"Під час посадки літака (саме посадки!) за рахунок перепаду тиску може виникнути спазм слухової труби і призвести до болю у вусі і розвитку отиту. Тому якщо збільшені аденоїди, є хронічні хвороби вуха, схильність до отитів, то перед посадкою треба закапати в ніс судинозвужувальні дитячі краплі", - додав доктор.

Крім того, він повідомив, що літати з дитиною можна так часто, як хочеться. Маленька дитина здатна перенести два перельота в місяць, 24 польоти за рік.

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