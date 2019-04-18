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Заручники експерименту: Комаровський попередив про небезпеку гаджетів

STYLERЖиття    18.04.2019 - 20:36
Заручники експерименту: Комаровський попередив про небезпеку гаджетів
Комаровський про гаджети для дітей (Колаж РБК-Україна)

Комаровський пояснив, з якого віку дітям можна давати гаджети і скільки часу вони можуть грати

Комаровський пояснив батькам, що постійні ігри на планшетах або комп'ютерах можуть призвести до того, що маленька дитина почне відставати в розвитку. Він пояснив з якого віку дітям можна давати гаджети і скільки часу вони можуть проводити за іграми без шкоди для здоров'я.

Комаровський на форумі для батьків відповів на запитання читачки про те, що її півторарічний син захоплено грає на планшеті в ігри для маленьких дітей. Вона поцікавилася, наскільки це небезпечно для зору дитини або його психологічного розвитку.

Доктор Комаровський пояснив, що використання гаджетів до того, як дитина починає пізнавати основи устрою життя, може вплинути на його психіку, порушити координацію рухів, привести до травматизму. Він зазначив, що дитина, яка бачить на екрані, що м'яч покотився в річку, не розуміє, що відбувається насправді.

Заручники експерименту: Комаровський попередив про небезпеку гаджетів

Комаровський розвінчав міф про корисність гаджетів (facebook.com/komarovskiynet)

Також лікар зазначив, що в цьому є й інший момент: коли треба бігати, стрибати, скакати, в результаті чого формується рухова система, ростуть легені, серце, а судини навчаються адаптуватися до постійно мінливої фізичної активності, дитина сидить і дивиться на мерехтливий екран.

"До чого це призведе, не знає ніхто. Ви і ваші діти - заручники грандіозного експерименту. Як лікар я категорично проти комп'ютерних ігор до дворічного віку. Далі є стандартне правило, якого батькам шалено складно дотримуватися – не більше двох годин екранного часу в добу. Пам'ятайте: мама як розвиваюча гра набагато корисніше. Тато, який разом з дитиною будує з кубиків будиночок, в тисячу разів крутіше, ніж будь-який гаджет. Але татові легше уткнути однорічну дитину в мультики, а самому відпочивати. Це неправильно. Зрештою, ви ж добровільно зробили дітей, тепер давайте займайтеся ними", - порадив батькам Комаровський.

Крім того, він зазначив, що діти копіюють поведінку дорослих і якщо дитина постійно бачить батька, який уткнувся в гаджет, то він виросте таким же, а батьки будуть дивуватися і вигукувати, що в підлітковому віці він погано бачить, не їсть, не п'є, а тільки грає в ігри на комп'ютері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про догляд за дитячою шкірою.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський розвіяв популярний міф про антибіотики.

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