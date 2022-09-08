Дети, внуки и правнуки Елизаветы II: кто они - самые родные люди королевы

На 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II Ее самочувствие ухудшилось сегодня, 8 сентября. До самой смерти королева исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.

Сколько у Елизаветы II есть детей, внуков и правнуков - читайте в материале Styler .

Дети

В 1947 году в 21 год Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена - принца греческого и датского.

Королевский брак стал самым продолжительным в мировой истории - супруги прожили вместе 73 года. Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив 2 месяца до своего 100-летнего юбилея.

У Елизаветы и Филиппа родилось 4 детей, а также есть 8 внуков и 12 правнуков.

Отметим, что еще до вступления на трон в 1948 году Елизавета II родила принца Чарльза. Сейчас принцу Уэльскому, наследнику британского престола, 73 года. Во второй раз он женился на Камилле, герцогине Корнуолльской. Первая жена - принцесса Диана.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (instagram.com/clarencehouse)

В 1950-м Елизавета родила принцессу Анну. Королевской принцессе сейчас 72 года.

Анна во второй раз вышла замуж за Тима Лоренса. Первым мужем бил Марк Филлипс.

Принцесса Анна (instagram.com/clarencehouse)

Через десять лет королевские супруги обзавелась еще двумя детьми - сыновьями Эдвардом и Эндрю.

Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому, 62 года. Разведен с Сарой Фергюссон

Принц Эндрю (wikipedia)

Принцу Эдварду, графу Вессекскому, 58 лет. Сейчас в браке с Софи, графиней Вессекською.

Принц Эдвард и Софи (фото: reuters)

Внуки

Питер Филлипс - первый и единственный сын принцессы Анны. Сейчас ему 44 года.

Питер Филлипс (фото: reuters)

Дочь принцессы Анны - 71-летняя Зара Тиндалл.

Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом (instagram.com/clarencehouse)

Сын принца Чарльза - принц Уильям, герцог Кембриджский. Сейчас ему 39 лет. Женат на Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской.

Принц Вильм с женой (gettyimages)

Сын принца Чарльза - принц Гарри, герцог Сассекский. Женат на Меган Маркл, герцогине Сассекской.

Принц Гарри с женой (GettyImages)

Дочь Эндрю - принцесса Беатрис Йоркская. Сейчас ей 33 года. Замужем она за Эдоардо Мапелли Моцци.

Принцесса Беатрис Йоркская с мужем (GettyImages)

Дочь принца Эндрю - принцесса Евгения Йоркская, 32 года. Замужем за Джеком Бруксбенком.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Дочь принца Эдварда - 18-летняя леди Луиза Виндзор.

Луиза Виндзор (фото: reuters)

Единственный сын принца Эдварда - Джеймс Виндзор. Сейчас ему 14 лет.

Джеймс Виндзор (instagram.com/clarencehouse)

Правнуки

Дочери Питера Филлипса - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла Филлипс.

Питер Филлипс с дочерьми (instagram.com/clarencehouse)

Дочь Зары Тиндалл - 8-летняя Миа и 4-летняя Лена Тиндалл. Также есть сын - 1-летний Лукас Тиндалл.

Миа Тиндалл (instagram.com/clarencehouse)

Сыновья принца Уильяма - 8-летний принц Джордж и 4-летний принц Луи. Дочь- 6-летняя принцесса Шарлотта.

Принцесса Шарлотта (instagram.com/clarencehouse)

Сын принца Гарри - 3-летний Арчи Маунтбеттен Виндзор. Также есть дочь - Лилли Маунтбеттен Виндзор.

Сын принцессы Евгении - 1-летний Огаст Бруксбенк.

Одна дочь принцессы Беатрис - Сиенна Мапелли Моцци.