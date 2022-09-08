Дети, внуки и правнуки Елизаветы II: кто они - самые родные люди королевы
На 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II Ее самочувствие ухудшилось сегодня, 8 сентября. До самой смерти королева исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.
Сколько у Елизаветы II есть детей, внуков и правнуков - читайте в материале Styler.
Дети
В 1947 году в 21 год Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена - принца греческого и датского.
Королевский брак стал самым продолжительным в мировой истории - супруги прожили вместе 73 года. Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив 2 месяца до своего 100-летнего юбилея.
У Елизаветы и Филиппа родилось 4 детей, а также есть 8 внуков и 12 правнуков.
Отметим, что еще до вступления на трон в 1948 году Елизавета II родила принца Чарльза. Сейчас принцу Уэльскому, наследнику британского престола, 73 года. Во второй раз он женился на Камилле, герцогине Корнуолльской. Первая жена - принцесса Диана.
Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (instagram.com/clarencehouse)
В 1950-м Елизавета родила принцессу Анну. Королевской принцессе сейчас 72 года.
Анна во второй раз вышла замуж за Тима Лоренса. Первым мужем бил Марк Филлипс.
Принцесса Анна (instagram.com/clarencehouse)
Через десять лет королевские супруги обзавелась еще двумя детьми - сыновьями Эдвардом и Эндрю.
Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому, 62 года. Разведен с Сарой Фергюссон
Принц Эндрю (wikipedia)
Принцу Эдварду, графу Вессекскому, 58 лет. Сейчас в браке с Софи, графиней Вессекською.
Принц Эдвард и Софи (фото: reuters)
Внуки
Питер Филлипс - первый и единственный сын принцессы Анны. Сейчас ему 44 года.
Питер Филлипс (фото: reuters)
Дочь принцессы Анны - 71-летняя Зара Тиндалл.
Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом (instagram.com/clarencehouse)
Сын принца Чарльза - принц Уильям, герцог Кембриджский. Сейчас ему 39 лет. Женат на Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской.
Принц Вильм с женой (gettyimages)
Сын принца Чарльза - принц Гарри, герцог Сассекский. Женат на Меган Маркл, герцогине Сассекской.
Принц Гарри с женой (GettyImages)
Дочь Эндрю - принцесса Беатрис Йоркская. Сейчас ей 33 года. Замужем она за Эдоардо Мапелли Моцци.
Принцесса Беатрис Йоркская с мужем (GettyImages)
Дочь принца Эндрю - принцесса Евгения Йоркская, 32 года. Замужем за Джеком Бруксбенком.
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: twitter.com/RoyalFamily)
Дочь принца Эдварда - 18-летняя леди Луиза Виндзор.
Луиза Виндзор (фото: reuters)
Единственный сын принца Эдварда - Джеймс Виндзор. Сейчас ему 14 лет.
Джеймс Виндзор (instagram.com/clarencehouse)
Правнуки
Дочери Питера Филлипса - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла Филлипс.
Питер Филлипс с дочерьми (instagram.com/clarencehouse)
Дочь Зары Тиндалл - 8-летняя Миа и 4-летняя Лена Тиндалл. Также есть сын - 1-летний Лукас Тиндалл.
Миа Тиндалл (instagram.com/clarencehouse)
Сыновья принца Уильяма - 8-летний принц Джордж и 4-летний принц Луи. Дочь- 6-летняя принцесса Шарлотта.
Принцесса Шарлотта (instagram.com/clarencehouse)
Сын принца Гарри - 3-летний Арчи Маунтбеттен Виндзор. Также есть дочь - Лилли Маунтбеттен Виндзор.
Сын принцессы Евгении - 1-летний Огаст Бруксбенк.
Одна дочь принцессы Беатрис - Сиенна Мапелли Моцци.
Ранее мы публиковали последнее фото Елизаветы II, на котором она улыбается.
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