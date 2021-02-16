Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи: "обігрів часів Середньовіччя"
"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал. В цей раз провідники поїздів розповіли, що через відсутність стеклообігрівачів вони змушені розтоплювати лід на вікнах кабіни локомотива за допомогою вогню.
Про це повідомляється на відео, опублікованому в Telegram-каналі Pavlovsky news.
Ролик в мережі записали машиніст і його помічник.
"Ну що, Жмак (голова УЗ Володимир Жмак, - Ред.) Залізничники не заслуговують підвищення зарплати? Чому немає навіть стеклообігрівачів?" - поскаржився машиніст, судячи з відео.
Працівники УЗ показали в ролику, що лобове скло в поїзді повністю покрито льодом, дороги попереду не видно. Вони управляють поїздом майже наосліп.
Чоловік підпалив папір і в руках тримав його біля скла з боку машиніста, щоб трохи розтопити лід.
Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи
В коментарях українці відреагували на відео.
- Вони ніяк не можуть зрозуміти простих істин: навіщо їм підвищувати зарплати, якщо вони згодні на свою палити газетки і відігрівати скла на ходу? Тупі совки, їй богу!
- Скло не від такого обігріву тріснуло?
- Воно ж їздять по рейках, навіщо їм обігрів?
- Я так розумію повинні були викликати людину яка була б на прогріві, але, мабуть, не викликали...
- Ілон Маск кажете, ну-ну.
Як ми писали раніше, гучний скандал з Укрзалізницею отримав продовження.