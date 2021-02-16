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Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи: "обігрів часів Середньовіччя"

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 15:18
Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи: "обігрів часів Середньовіччя" "Укрзалізниця" потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал. В цей раз провідники поїздів розповіли, що через відсутність стеклообігрівачів вони змушені розтоплювати лід на вікнах кабіни локомотива за допомогою вогню.

Про це повідомляється на відео, опублікованому в Telegram-каналі Pavlovsky news.

Ролик в мережі записали машиніст і його помічник.

"Ну що, Жмак (голова УЗ Володимир Жмак, - Ред.) Залізничники не заслуговують підвищення зарплати? Чому немає навіть стеклообігрівачів?" - поскаржився машиніст, судячи з відео.

Працівники УЗ показали в ролику, що лобове скло в поїзді повністю покрито льодом, дороги попереду не видно. Вони управляють поїздом майже наосліп.

Чоловік підпалив папір і в руках тримав його біля скла з боку машиніста, щоб трохи розтопити лід.

Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи

В коментарях українці відреагували на відео.

  • Вони ніяк не можуть зрозуміти простих істин: навіщо їм підвищувати зарплати, якщо вони згодні на свою палити газетки і відігрівати скла на ходу? Тупі совки, їй богу!
  • Скло не від такого обігріву тріснуло?
  • Воно ж їздять по рейках, навіщо їм обігрів?
  • Я так розумію повинні були викликати людину яка була б на прогріві, але, мабуть, не викликали...
  • Ілон Маск кажете, ну-ну.

Як ми писали раніше, гучний скандал з Укрзалізницею отримав продовження.

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