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Діти після окупації та бомбардувань створили писанки до Великодня: подивіться на ці фото

Діти після бомбардувань вчилися робити писанки (РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві діти вимушених переселенців і військових створили свої красиві унікальні писанки до Великодня. Для них організували майстер-клас з професійними майстринями в інформаційно-виставковому центрі музею Майдану.

Як це було і які чудові писанки створили дітки – дивіться в нашому фоторепортажі.

Цього року до розписування писанок запросили діток вимушених переселенців, які втекли від ворожих бомбардувань та окупації, воїнів тероборони Києва.

Професійні майстрині провели майстер-клас та запропонували дітям створити власні шедеври за традиційними технологіями створення української писанки.

Також діткам розповіли про регіональні особливості та запропонували створити свій унікальний орнамент на основі традиційних символів.

Як розповіли працівники Музею Майдану та волонтери, цими писанками прикрасять алею Героїв Небесної Сотні. Традиційно, біля кожного портрета розмістять по одній писанці.

У Києві діти вимушених переселенців розфарбували писанки для Алеї Героїв Небесної Сотні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог пояснила, чому потрібно відзначати великі свята навіть в умовах війни.

А також розповідали про те, як можна зробити писанки вдома - з того, що є під рукою на кожній кухні.

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