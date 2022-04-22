Діти після окупації та бомбардувань створили писанки до Великодня: подивіться на ці фото

Цього року до розписування писанок запросили діток вимушених переселенців, які втекли від ворожих бомбардувань та окупації, воїнів тероборони Києва.

Професійні майстрині провели майстер-клас та запропонували дітям створити власні шедеври за традиційними технологіями створення української писанки.

Також діткам розповіли про регіональні особливості та запропонували створити свій унікальний орнамент на основі традиційних символів.

Як розповіли працівники Музею Майдану та волонтери, цими писанками прикрасять алею Героїв Небесної Сотні. Традиційно, біля кожного портрета розмістять по одній писанці.

У Києві діти вимушених переселенців розфарбували писанки для Алеї Героїв Небесної Сотні