Дети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фото

В этом году к расписыванию писанок пригласили деток вынужденных переселенцев, которые убежали от вражеских бомбардировок и оккупации, воинов терробороны Киева.

Профессиональные мастерицы провели мастер-класс и предложили детям создать собственные шедевры по традиционным технологиям создания украинской писанки.

Также деткам рассказали о региональных особенностях и предложили создать свой уникальный орнамент на основе традиционных символов.

Как рассказали работники Музея Майдана и волонтеры, этими писанками украсят алею Героев Небесной Сотни. Традиционно, возле каждого портрета разместят по одной писанке.

В Киеве дети вынужденных переселенцев раскрасили писанки для алеи Героев Небесной Сотни