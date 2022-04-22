Дети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фото

В Киеве дети вынужденных переселенцев и военных создали свои красивые уникальные писанки к Пасхе. Для них организовали мастер-класс с профессиональными мастерицами в информационно-выставочном центре Музея Майдана.
Как это было и какие чудесные писанки создали детки – смотрите в нашем фоторепортаже.
В этом году к расписыванию писанок пригласили деток вынужденных переселенцев, которые убежали от вражеских бомбардировок и оккупации, воинов терробороны Киева.
Профессиональные мастерицы провели мастер-класс и предложили детям создать собственные шедевры по традиционным технологиям создания украинской писанки.
Также деткам рассказали о региональных особенностях и предложили создать свой уникальный орнамент на основе традиционных символов.
Как рассказали работники Музея Майдана и волонтеры, этими писанками украсят алею Героев Небесной Сотни. Традиционно, возле каждого портрета разместят по одной писанке.
Напомним, ранее мы писали о том, что психолог объяснила, почему нужно отмечать большие праздники даже в условиях войны.
А также рассказывали о том, как можно сделать писанки дома – из того, что есть под рукой на каждой кухне.