Фарбуємо яйця до Великодня тим, що є на кожній кухні: найоригінальніші способи

На Великдень в Україні традиційно прикрашають яйця. Це можуть бути більш складні малюнки - писанка. А можуть бути будь-які варіанти з підручних засобів - цим можна зайнятися разом з дітьми. Найпопулярнішими засобами завжди були - цибулиння і буряковий сік.

Однак є ще багато коштів, якими можна зробити шкаралупу яєць яскравою і святковою з засобів на вашій кухні. Про це розповіли в ТСН.

Важливі поради при фарбуванні яєць:

Щоб фарба лягала рівно - протріть яйця спиртом перед тим як варити

Щоб при варінні яйця не тріснули - додайте у воду ложку солі

При фарбуванні яєць разом з дітьми – використовуйте тільки натуральні барвники

Після фарбування натріть яйця рослинною олією - вони будуть блищати

Чим фарбувати яйця на Великдень

Цибулиння. Збираємо лушпиння, заливаємо водою і варимо пів години. Даємо настоятися відвару, кладемо в каструлю сирі яйця і відварюємо до готовності. Щоб колір був темніше - візьміть більше лушпиння. Цікавий фокус - на яйця можна надіти сіточку, і їх забарвлення стане оригінальною.

Кропива і шпинат. Наріжте кропиву і шпинат, покладіть в каструлю, туди ж – сирі яйця і відваріть. Чим більше трави - тим більш насиченим буде колір.

Куркума. Візьміть суху куркуму і розчиніть в гарячій воді. Дайте охолонути та зваріть в цій воді яйця – вони будуть красивого жовтого кольору.

Фіалка. Візьміть квіти фіалки та залийте їх гарячою водою, залиште відвар на кілька годин. Потім покладіть туди яйця і залиште на ніч. Якщо хочете ніжний лавандовий колір - додайте в відвар пару крапель лимонного соку.

Журавлинний сік. Видавіть з журавлини сік і відваріть в ньому яйця. Залиште їх в цьому відварі на ніч. Яйця будуть красивого рожевого кольору.

Червона капуста. Листям червонокачанної капусти можна натерти варені яйця - у вас вийдуть синій колір або писанки з синіми візерунками.

Мелена кава. Якщо яйця відварити у відварі з меленої кави, то ви отримаєте коричневі або бежеві писанки.

Листя кропу. Беремо гілочку кропу, загортаємо в неї яйце, надягаємо на неї панчіх і відварюємо в цибулинні – вийдуть цікаві писанки з візерунком.

Шовковий візерунок. Беремо шматочок шовку, загортаємо в нього яйце і закріплюємо голками або шпильками, а потім відварюємо в оцті. Вийде оригінальний шовковий малюнок.

Гумка. Візьміть тоненькі гумки та створіть свій геометричний малюнок на яйцях, а потім відваріть в будь-якому барвнику.

Воску. Розтопіть воскову свічку, візьміть сірник і нанесіть воском на вже відварені яйця візерунок. Потім опустіть яйця в охолоджену фарбу, щоб зафарбувати чисті ділянки. Потім віск можна зішкребти або нагріти над запаленою свічкою і витерти.

Глазурована посипка. Яйця потрібно відварити, а потім нанести на шкаралупу клей. Потім обваляти писанку в яскравій посипці та дати висохнути. Вживати в їжу такі яйця буде не можна!