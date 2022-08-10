Детальний гороскоп по днях для всіх: що нас чекає до кінця цього тижня

Гороскоп на кожен день розповість, які ситуації можуть нас підстерігати в період з 11 по 14 серпня. Також в ньому є поради про те, як вчинити в тій чи іншій ситуації, і на що потрібно звернути свою увагу.

Четвер, 11 серпня

Сьогодні вас буде тягти до всього нового. Добре починати будь-яке навчання: онлайн, очне, курси. У вас буде висока потреба в комунікації. Але не забувайте - зайва відкритість може зіграти вашим недоброзичливцям на руку.

Бізнес: У туристичному бізнесі сьогодні буде масовий наплив клієнтів. Постарайтеся багато питань вирішувати самостійно, не залучаючись до планів начальства. Важливий тільки результат.

Фінанси: Зелене світло для всіх нових фінансових проєктів. Сьогодні сприятливо займатися благодійністю, спонсорством.

Взаємини: Настрій вашої половинки сьогодні буде мінливим. Тому будьте готові до "хочу шашлик" і потім відразу "а чи не піти мені сьогодні до майстра з манікюру"

Здоров'я: Категорично заборонені будь-які операції на шлунку. Сьогодні вразливі очі. Не слід планувати на цей день корекцію зору.

Покупка: Сьогодні дуже вдалий для покупки предметів домашнього вжитку: від взуттєвої лопатки до штопора для відкриття вин.

П'ятниця, 12 серпня

День буде метушливий. Періодами буде проявлятися нервозність. Все що планували на сьогодні, постійно буде гальмуватися, з незалежних від вас причин. У сім'ї можуть з'явитися невирішені фінансові завдання.

Бізнес: Застій у виробничих справах. Всі ваші стратегічні плани будуть залежати від самих рядових співробітників.

Фінанси: Можливі помилки в розрахунках, стратегії, плануванні. Штрафи.

Взаємини: Різке висловлювання на вашу адресу ранить вас до глибини душі, у зв'язку з чим ви прийміть рішення припинити підтримувати стосунки.

Здоров'я: Заборонено проводити операційне втручання при тромбозах або розширенні вен. Сприятливо займатися вправами для зміцнення м'язового корсету.

Покупка: Сьогодні добре побалувати своїх друзів або близьких чимось смачним і солодким. Краще, якщо це будуть корисні солодощі: фрукти, горіхи й так далі.

Субота, 13 серпня

Добре сьогодні зайнятися благодійністю: зібрати одяг для нужденних, взяти участь у підготовці продовольчих посилок, закупити продукти для бездомних тварин у притулках.

Бізнес: День сприятливий для планування зустрічей і налагодження контактів з посадовими особами та представниками великих фірм і підприємств.

Фінанси: Сьогодні вашу фінансову кмітливість варто використовувати для благодійної діяльності: проводити аукціони, розіграші

Взаємини: Сьогодні краще влаштувати побачення зі своїм партнером за містом/в spa-готелі/на природі біля водойми.

Здоров'я: Не можна сьогодні багато пити рідини, особливо алкоголь. Так само не варто сліпо приймати за рекомендацією псевдолікарів (друзі та сусіди) медикаменти. Постраждає в першу чергу шкіра: алергічна реакція. Не можна проводити очисні процедури з очищення печінки

Покупка: Похід за покупками подарує вам величезне бажання купити в будинок новий кухонний інвентар.

Неділя, 14 серпня

Сьогодні день для подорожей, заняття спортом, прийняття участь у змаганнях. Можливі рожеві окуляри в ситуаціях і завищені очікування.

У родині повна ідилія.

Бізнес: Сьогодні необхідно утриматися від будь-яких бізнес-зустрічей і бізнес рішень.

Фінанси: Будьте уважні в участі на торгах, криптобіржах, трейдерстві, тоталізаторі. Якщо ви не володієте точної інформації, то краще такі операції відкласти на наступний тиждень

Взаємини: Оскільки сьогодні день буде переповнений емоціями, то слід провести його зі своїми близькими біля води: поїздка на водойму, похід в басейн, поїздка на море

Здоров'я: Якщо виникає необхідність відвідати лікаря, але є сумнів в правильності встановленого діагнозу, проконсультуйтеся у двох-трьох фахівців.

Покупка: Сьогодні у вас виникне бажання купити ту річ, яка вам допоможе займатися своїм хобі: вудку, ракетки для тенісу, рукавички для MMA, окуляри в похід або для снорклінгу.