Будьте обережні з грошима та не будуйте важливі плани: гороскоп для кожного знака Зодіаку з 8 по 14 серпня

Гороскоп на найближчий тиждень говорить про те, що всім знакам Зодіаку варто бути обережніше з фінансовими операціями та не будувати важливі плани. Утримайтеся від підписання документів, оформлення кредитів і не давайте далекосяжні обіцянки.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Овни на цьому тижні відчують брак фінансових коштів. У жодному разі не спокушайтеся на авантюрні пропозиції.

За допомогою можете звернутися до впливових знайомих або до батьків. Але звертайтеся не з позиції, що вам все винні, а проявіть належну повагу.

Телець

Представники Тельців на цьому тижні будуть балансувати між роботою і домом. І, на жаль, це не завжди буде виходити. Постарайтеся домашній настрій (яким би він не був) залишати вдома, а робочій - на роботі.

Не варто вступати в конфронтацію з керівництвом. Так само постарайтеся уникнути конфлікту з мамою /або батьком партнера.

Близнюки

Близнюкам не варто планувати на цьому тижні поїздку за кордон. Якщо вирішили взяти кредит в банку, наберіться терпіння і ретельно підготуйте всі необхідні документи. А ось зайнятися здоров'ям - найоптимальніший час. Не пропустіть його.

Рак

Раки, на цьому тижні не вкладайте гроші в банк і не укладайте договір на тривале страхування. Загрожує втратою фінансів.

Але укладати угоди з іноземними партнерами буде надзвичайно вигідно. Зараз хороший період для розв'язання будь-яких юридичних питань.

Лев

Левам доведеться попітніти на роботі. І це м'яко сказано. Не довіряйте своїм партнерам або співробітникам. Перевіряйте все, що може вплинути на вашу репутацію або кар'єру.

Велика ймовірність кризи у стосунках з коханими. Будь-який конфлікт може закінчитися розривом стосунків.

Діва

Представникам знака Діви необхідно бути дуже акуратними з юридичною документацією на роботі. Можлива підстава. Зате в амурних справах з іноземцем у вас буде все на кращому рівні: і "метелики в животі", і "крила за спиною", і "польоти в хмарах", і "всі зірки тільки для вас".

Терези

Представникам Терезів слід утриматися від "походів наліво". Так само попрацюйте над забезпеченням безпеки для свого будинку. Якщо хочете вкладати гроші в акції або грати на біржі – то краще відмовитися від цієї ідеї.

Але, якщо ви мріяли про чотирилапого члена сім'ї – цей тиждень найкращий для реалізації своєї мрії.

Скорпіон

У Скорпіонів, хто на цьому тижні сподівався завершити реєстраційні справи з квартирного питання/або будинку, варто розслабитися. Ви пізнаєте всю глибину бюрократії в цьому напрямку.

Так само з партнером може спалахнути конфлікт на рівному місці й до примирення ви будете йти дуже довго. Тому Take it easy - це девіз вашого тижня.

Стрілець

Стрільці цього тижня максимум уваги роботі, документації, технічним завданням, тестуванню програм. Недбалість у цих питаннях матиме сумні наслідки. Так само будьте уважні по дорозі на роботу і з роботи.

Якщо розраховували на цьому тижні отримати виплати державної допомоги, то доведеться почекати. Вона буде не вчасно. Зате улюблене хобі принесе перші дивіденди.

Козоріг

Козорогам не варто на цьому тижні ризикувати своїми та чужими грошима. Гра на біржі або в казино буде провальна. Але добре вийде зміцнити своє хобі додатковими навичками та знаннями. Можна записатися на курси водіння.

Водолій

Водоліям не варто на цьому тижні планувати хірургічні операції. (Але це не стосується екстрених випадків). Так само вдома з домашніми буде дуже як не просто. Хтось із домашніх викличе у вас образу і холодність у ставленні до нього/неї.

Якщо є можливість усамітнитися на цей час на дачі/природі/спа-готелі та отримати психологічну релаксацію – скористайтеся цією можливістю.

Риби

Рибам необхідно бути надзвичайно уважними на дорозі, а також у використанні електричних приладів. Не забувайте використовувати захисні креми від сонця. Велика небезпека серйозних сонячних опіків.

Дуже багато спілкування буде при зустрічах у великих колективах. Або у вас дуже зросте популярність в інтернет ком'юніті.