Дешево, но крайне эффективно: эта приправа уничтожит большинство вредителей на огороде

Среди простых и доступных средств для борьбы с вредителями горчичный порошок занимает особое место. Он не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды, людей и домашних животных.

Преимущества горчицы как природного средства

Горчица - доступное и дешевое средство, которое легко найти в продаже. Она не загрязняет почву и не вредит полезным насекомым. Благодаря своей природности, подходит для использования в органическом земледелии.

А ее многофункциональность делает ее незаменимым помощником на огороде. К тому же, ее можно комбинировать с другими натуральными средствами для повышения эффективности защиты.

Какие вредители боятся горчицы

Горчичный порошок эффективно отпугивает многих вредителей, в частности капустную моль, белянку, крестоцветную блошку. Также он хорошо справляется с проволочником, нематодой, тлей и листогрызущими гусеницами. Даже огневка теряет активность после регулярной обработки участка горчицей.

Это универсальное средство для борьбы с вредителями без применения химии. Особенно полезен он на молодых растениях, которые часто страдают от атак вредителей в первые недели роста.

Как приготовить и применять настой

Для приготовления настоя берут 2 стакана порошка горчицы на 10 литров жидкости.

Раствор настаивают трое суток, после чего обрабатывают растения каждые 10 дней.

Для усиления эффекта можно добавить табачную пыль (1 стакан) и жидкое хозяйственное мыло (40 г).

Опрыскивание следует проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Тщательное процеживание настоя перед обработкой помогает избежать забивания опрыскивателей.

Сухое применение против мух и слизней

Луковая и морковная муха боятся сухой горчицы, особенно в смеси с древесной золой (в пропорции 1:3). Смесь рассыпают в междурядьях моркови, лука и других пораженных растений. Если есть проблема со слизнями - такая смесь тоже поможет.

Дополнительно к ней иногда добавляют порошок жгучего перца для усиления действия. Такое сухое применение также сдерживает появление некоторых почвенных грибков.

Мифы о горчице: когда она не работает

Хотя горчица и является эффективным средством, она не спасает от всех вредителей. Например, колорадский жук не реагирует на горчичный порошок - это распространенный миф.

Так же не стоит верить, что горчица способна уничтожить сорняки. Для борьбы с ними действенны лишь гербициды или механическая прополка. Лучше опираться на опыт практического применения, а не на сомнительные советы из интернета.