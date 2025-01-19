Выпечка, которую готовили на украинскую свадьбу: старинный рецепт свадебных шишек

Свадебные шишки - древняя обрядовая выпечка, которую готовили во многих областях Украины. Шишки выпекали из того же теста, что и каравай, а свое название эти булочки получили благодаря визуальному сходству.

О том, как готовить украинскую свадебную выпечку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Львівські пляцки" Леси Кравецкой, украинского автора кулинарных книг.

Что нужно для свадебных шишек

Для того, чтобы приготовить эту традиционную обрядовую выпечку, необходимы эти ингредиенты:

мука - 750-780 г

яйца - 4 шт.

молоко - 250 мл

сливочное масло - 75 г

растительное масло - 30 мл

дрожжи свежие - 30 г

сахар - 190 г сахара

ванильный сахар - 10 г

соль - 0,5 ч. л.

вода - 115 мл

Как готовить свадебные шишки

Для того, чтобы приготовить тесто для свадебных шишек, подогрейте молоко до комнатной температуры. Всыпьте в молоко 20 г сахара и размешайте его до растворения.

После этого раскрошите в молоко дрожжи и всыпьте 200 г предварительно просеянной муки. Перемешайте ингредиенты до консистенции густой сметаны. Накройте опару полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на 25 минут.

Тем временем разбейте в миску 3 яйца, четвертое разбейте отдельно, отделив желток от белка. Желток оставьте для смазывания выпечки, а белок добавьте к яйцам.

Всыпьте к яйцам ванильный сахар и 70 г обычного, добавьте соль и перемешайте все до однородной консистенции. Не обязательно взбивать яичную массу до пышной пены.

Как готовить свадебные шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перелейте яичную массу в опару. Растопите масло, а затем охладите жидкость до комнатной температуры и перелейте к яичной массе.

Просейте оставшуюся муку, постепенно добавляйте ее к яичной смеси, перемешивая тесто. Сначала тесто для булочек нужно вымешивать ложкой, а затем руками, примерно 10 минут.

Чтобы выпечка хорошо держала форму, тесто должно быть плотным. В конце вымешивания теста порциями добавьте растительное масло.

Сформируйте из теста шар, положите его в миску и накройте полотенцем. Оставьте тесто при комнатной температуре на 1,5-2 часа, чтобы масса стала вдвое или втрое больше.

Тесто для булочек увеличивается от дрожжей (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перемните тесто, после чего разделите его на кусочки весом 100 г. Из каждого кусочка сформируйте небольшие колбаски, накройте их полотенцем и оставьте еще на 10 минут.

После этого каждый кусочек теста раскатайте в более тонкую колбаску длиной 60 см. Слегка приплюсните тесто, чтобы сделать из колбаски полоску.

Чтобы у выпечки были характерные "зубчики" шишки, сделайте на тесте надрезы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Скрутите полоску в рулет, после чего слегка расправьте шишку, чтобы булочка была красивее.

Как готовить свадебные шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Переложите заготовки на застеленный пергаментом противень и накройте полотенцем на 20-25 минут. Тем временем перемешайте желток с 15 мл воды, смажьте этой смесью "зубчики" шишки.

Оставьте булочки еще на 5 минут, а затем выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение 25 минут. Тем временем приготовьте сахарный сироп, растворив 100 г сахара в 100 мл воды.

Горячие свадебные булочки сразу смажьте сахарным сиропом. Также булочки можно присыпать сахарной пудрой.

Как готовить свадебные шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)