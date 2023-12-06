Десантник ВСУ рассказал, как россияне приматывали себя ногами к технике, чтобы не собирать "двухсотых"

Десантник Петр Дичок рассказал о том, на что шли россияне на фронте, чтобы не "собирать двухсотых".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет программы "История войны" на канале "Интер".

Как россияне бросали своих

Противотанкист Петр защищает Украину с 2020 года. С начала полномасштабного вторжения участвовал в уничтожении вражеской техники на Юге, Харьковщине и Донбассе. За период великой войны подразделение Петра уничтожило более полусотни единиц разных бронемашин окупантов. За проявленный героизм награжден орденом "За мужество" III степени.

Он рассказал, как россияне приматывали себя ногами к технике.

“На нас ехала колонна - 23 БМП и 3 танка. Из всей колонны выехало только 7 единиц БМП, вся остальная российская техника была уничтожена всеми имеющимися средствами. Впервые я тогда увидел, что россияне себя приматывали ногами к технике, чтобы когда их убьют, не собирать своих двухсотых, а оставить в броне. Их экипажу не удалось выжить”, - рассказал десантник Петр, оператор ПТРК роты противотанковых управляемых ракет 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

В разговоре противотанкист Петр упомянул погибшего командира взвода Андрея "Фокстрота", который уничтожил 8 танков, а также поразил наиболее дальнюю цель - танк с расстояния 5 километров 300 метров, что превзошло даже данные, записанные в тактико-технических характеристиках.

"Недавно также погиб Олег "Гуцул" - парень был настолько патриотом, что я, видимо, не знал таких людей. Он учился на историка, знал историю, мог ее рассказать преподавателю. Он мог любому человеку научить истории Украины, потому что знал ее в совершенстве и всегда развивался”, - рассказал Петр о павшего воина.

Отметим, что количество уничтоженной техники россиян подразделением Петра – 42, из них 21 танк. Если взять по танкам – это два танковых батальона, если по всей технике – хороший отдельный механизированный батальон.