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Сюрприз в эфире. Залужный поздравил со святым Николаем свою землячку: трогательное видео

Среда 06 декабря 2023 10:01
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Сюрприз в эфире. Залужный поздравил со святым Николаем свою землячку: трогательное видео Фото: Валерий Залужный растрогал поздравлением девочке-волонтерке (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 декабря преподнес сюрприз девочке-волонтерке в прямом эфире. Он поздравил ее с Днем святого Николая и растрогал ее и маму почти до слез.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Какой сюрприз устроил Залужной девочке

В студию ТСН 6 декабря пригласили известную девочку волонтерку Татьяну Портянко. Она имеет разряд по шашкам и своей виртуозной игрой уже собрала немало средств на ВСУ. Ее знает вся Украина.

Также она родилась в Звягеле (бывший Новоград-Волынский), как и Валерий Залужный.

"Татьянка, поздравляю, мне очень приятно принимать участие в этом действе. И еще мне очень приятно, что ты моя землячка. Ты - большая молодец! И очень здорово, что мы из одного города и прославляем свою страну, поэтому поздравляю тебя с праздником!" Береги себя, успехов тебе и побед", - сказал Залужный.

Девочка сейчас живет в Киеве, а в Звягеле у нее бабушка - журналистка Лариса Герус, к которой внучка приезжала в гости и тоже играла в шашки, чтобы собрать деньги для ВСУ. В прошлом году девочка собрала для ВСУ 100 тысяч гривен, играя в шахматы.

Увлечение шашками - это и развлечение, и волонтерство ради победы, и двигатель для развития. Родители школьницы говорят, что одновременно с турнирами девочка стала самостоятельно учить французский язык, писать сказки и поэмы.

Ранее мы рассказывали, что значатсимволы на шевронах ВСУ.

Читайте также, какую работу в ВСУ предлагают для женщин и какие там зарплаты.

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Валерий Залужный День Святого Николая