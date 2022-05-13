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Ми тримаємо оборону всієї країни: боєць Азова попросив українців продовжувати підтримувати Маріуполь

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Маріуполь, П'ятниця 13 травня 2022 22:10
Ми тримаємо оборону всієї країни: боєць Азова попросив українців продовжувати підтримувати Маріуполь Фото: боєць з полку Азов звернувся до жителів країни (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Боєць полку "Азов" Давид Хімік написав пост зі зверненням до всіх українців. Він подякував за підтримку на інформаційному фронті та закликав продовжувати в тому ж дусі.

Свій текст він розмістив на сторінці в Telegram.

Хімік розповів, що хлопці з полку "Азов" мріють одружитися і завести дітей, коли все закінчиться.

"Поки не було мережі, прокручував в голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні запам'ятовуючі ситуації, все було перед очима як у фільмі. Дуже багато чую від хлопців що, коли вийдуть - одружаться і заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг.

Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли виходить побачити відео з дітьми - ридають і посміхаються одночасно... цікаво за цим спостерігати, невимовні почуття, як тече життя. Я завжди був людиною, яка сидить в кутку і за всіма спостерігає з боку...", - пише український захисник.

Він зазначив, що ворог щодня намагається захопити Азовсталь, але українські захисники дають гідну відсіч і тримають оборону всієї України.

"Ми як і раніше сповнені хоробрості та тримаємо оборону, оборону всієї країни. Противник кожен день намагається захопити Азовсталь, бомбить авіацією, артилерією (всім що є) але навіть в найжахливіших умовах ми даємо їм бій, і вони як боягузливі собаки біжать з позицій. Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж і чекаємо підтримки", - пише Хімік.

Він закликав українців не зупинятися і продовжувати допомагати підтримку захисників Маріуполя.

"Ви робите величезну інформаційну роботу, щоб допомогти нам, продовжуйте в тому ж дусі, підтримуйте нас інформаційно, кричіть всім про нас, ви величезні молодці. Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин. А я завжди лише хочу бутерброд з великим шматком вареної ковбаси й ряжанку з курагою від Простоквашино. Все буде добре, ми обов'язково повернемося", - сказав український захисник.

Давид Хімік родом з Полтави. Брав активну участь у Революції Гідності. У травні 2014 року вступив до полку Азов і пройшов у складі полку всі бойові операції – в Мар'їнці, Іловайську, Широкиному, Комінтерновому.

А ось так захисники Маріуполя продовжують захищати Україну 12 травня:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обстріли "Азовсталь" окупантами потрапили на відео – "так звучить пекло".

А також розповідали про те, що командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі".

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Маріуполь Азов
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