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Так звучить пекло: обстріли" Азовсталі " окупантами потрапили на відео

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Маріуполь, Четвер 12 травня 2022 17:28
Так звучить пекло: обстріли" Азовсталі " окупантами потрапили на відео Фото: обстріл "Азовсталі" в Маріуполі (скрін з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстріли окупантами "Азовсталі" в Маріуполі потрапили на відео. На кадрах видно, як на територію заводу падають авіабомби і снаряди, після вибуху яких вгору піднімаються стовпи диму і пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Так звучить пекло. Так виглядає незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом", - підписав радник мера відео чергового обстрілу"Азовсталі".

Нагадаємо, українські захисники утримують "Азовсталь" більш як двоє місяців. Вони відбили кілька спроб штурму. Окупанти розглядають можливість застосувати проти них хімічну зброю.

Відзначити, на "Азовсталі" перебувають понад тисячу українських військових, багато з них поранені. З території заводу вдалося евакуювати майже всіх цивільних. Влада України запропонувала російській стороні процедуру "екстракшн", однак окупанти відмовилися.

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