Командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі"

"Текст мого звернення: кажуть, Ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" в третю країну. Якщо не ти-то хто? Підкажи", - йдеться в повідомленні.

Волина також просить усіх допомогти зробити так, щоб Ілон побачив це звернення:

"Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити в неможливе. Він довів, що для нього немає невирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!",- написав він.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.