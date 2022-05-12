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Командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі"

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Маріуполь, Четвер 12 травня 2022 03:33
Командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі" Фото: командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі" (скріншот з відео)
Автор: Артур Родивилов

Командир морпіхів, що захищають Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі". Для цього він створив акаунт у Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

"Текст мого звернення: кажуть, Ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" в третю країну. Якщо не ти-то хто? Підкажи", - йдеться в повідомленні.

Волина також просить усіх допомогти зробити так, щоб Ілон побачив це звернення:

"Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити в неможливе. Він довів, що для нього немає невирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!",- написав він.

Нагадавши, бійці полку" Азов " звернулися в ООН і Червоний Хрест із закликом допомогти з евакуацією поранених на"Азовсталі". Зараз там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.

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