Командир морпіхів звернувся до Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі"
Командир морпіхів, що захищають Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маску за допомогою в евакуації з "Азовсталі". Для цього він створив акаунт у Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.
"Текст мого звернення: кажуть, Ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети знаходяться поруч, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" в третю країну. Якщо не ти-то хто? Підкажи", - йдеться в повідомленні.
Волина також просить усіх допомогти зробити так, щоб Ілон побачив це звернення:
"Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити в неможливе. Він довів, що для нього немає невирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!",- написав він.
@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.- Сергій Воліна (@Serjvlk) May 11, 2022
Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.
Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.
Нагадавши, бійці полку" Азов " звернулися в ООН і Червоний Хрест із закликом допомогти з евакуацією поранених на"Азовсталі". Зараз там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.
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