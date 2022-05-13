Мы держим оборону всей страны: боец Азова попросил украинцев продолжать поддерживать Мариуполь

Боец полка "Азов" Давид Химик написал пост с обращением ко всем украинцам. Он поблагодарил за поддержку на информационном фронте и призвал продолжать в том же духе.

Химик рассказал, что ребята из полка "Азов" мечтают жениться и завести детей, когда все закончится.

"Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме. Очень много слышу от парней что, когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное, это основные планы всех, кто ещё не успел.

Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми - рыдают и улыбаются одновременно… Интересно за этим наблюдать, не передаваемые чувства, как течет жизнь. Я всегда был человеком, который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны… ", - пишет украинский защитник.

Он отметил, что враг каждый день пытается захватить Азовсталь, но украинские защитники дают достойный отпор и держат оборону всей Украины.

"Мы по-прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны. Противник каждый день пытается захватить Азовсталь, бомбит авиацией, артиллерией (всем что есть) но даже в самых ужасных условиях мы даем им бой, и они как трусливые собаки бегут с позиций. Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждем поддержки", - пишет Химик.

Он призвал украинцев не останавливаться и продолжать помогать поддержку защитников Мариуполя.

"Вы делаете огромную информационную работу, чтоб помочь нам, продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы. Хочу, чтоб мои друзья еще раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жен. А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском вареной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино. Все будет хорошо, мы обязательно вернемся", - сказал украинский защитник.

Давид Химик родом из Полтавы. Принимал активное участие в Революции Достоинства. В мае 2014 года вступил в полк Азов и прошел в составе полка все боевые операции – в Марьинке, Иловайске, Широкино, Коминтерново.

А вот так защитники Мариуполя продолжают защищать Украину 12 мая: