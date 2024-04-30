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"Так не будет, что одни ходят в клубы, а другие - в окопы". Военный ВСУ обратился к украинцам "на гражданке"

Военный Максим "Кондор" выразил свое отношение к войне и мобилизации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Максим "Кондор" - командир 1-го стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка - рассказал о реальной ситуации под Авдеевкой и необходимости мобилизации военнообязанных в Украине.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разговор с военным в рамках проекта "Український Свідок" (Ukrainian Witness) рассказывает, о чем именно говорил боец.

Что происходит под Авдеевкой

По словам "Кондора", ситуация на авдеевском направлении несколько изменилась после того, как россияне захватили этот город в Покровском районе Донецкой области.

"После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии... Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Следовательно, у россиян появляются резервы и лезут они постоянно", - подчеркнул военный.

Нужно ли гражданским готовиться к войне

По мнению Максима, гражданское население должно обязательно готовиться к войне.

"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать", - пояснил боец.

Он отметил, что сейчас "мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК".

"Кто готовится - так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовик", - подчеркнул "Кондор".

Проблемные аспекты мобилизации в Украине

Командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр считает, что уклонисты - не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодняшний день.

"Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст - это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет, - Ред.). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы ребята 24 лет шли воевать", - отметил мужчина.

Он добавил, что всем нужно начать работать на армию.

"Все государство должно мобилизоваться. Мы воюем. Мы воюем не против страны с населением в несколько миллионов. Мы воюем против здоровенной страны, у которой - куча ресурсов. Нам нужно мобилизоваться всей стране. Так не получится, что те ходят в клубы, отдыхают, а те - ходят в окопы и воюют", - подчеркнул "Кондор".

 

Напомним, ранее мы рассказывали об альтернативе ТЦК после получения повестки.

Читайте также, как растут штрафы для уклонистов в Украине.

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