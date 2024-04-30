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"Так не вийде, що одні ходять в клуби, а інші - в окопи". Військовий ЗСУ звернувся до цивільних українців

Військовий Максим "Кондор" висловив своє ставлення до війни та мобілізації (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Максим "Кондор" - командир 1-го стрілецького батальйону 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка - розповів про реальну ситуацію під Авдіївкою та необхідність мобілізації військовозобов'язаних в Україні.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на розмову з військовим у межах проекту "Український Свідок" (Ukrainian Witness) розповідає, про що саме говорив боєць.

Що відбувається під Авдіївкою

За словами "Кондора", ситуація на авдіївському напрямку дещо змінилась після того, як росіяни захопили це місто у Покровському районі Донецької області.

"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії... Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з'являються резерви й лізуть вони постійно", - наголосив військовий.

Чи потрібно цивільним готуватися до війни

На думку Максима, цивільне населення зараз має обов'язково готуватись до війни.

"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити", - пояснив боєць.

Він зауважив, що нині "чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК".

"Хто готується - так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з'явилась жінка-штурмовичка", - наголосив "Кондор".

Проблемні аспекти мобілізації в Україні

Командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр вважає, що ухилянти - не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.

"По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік - це 27 років (на момент публікації матеріалу він становить вже 25 років, - Ред.). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати", - зауважив чоловік.

Він додав, що всім необхідно почати працювати на армію.

"Вся держава має мобілізуватися. Ми воюємо. Ми воюємо не проти країни з населенням у кілька мільйонів. Ми воюємо проти здоровезної країни, в якої - купа ресурсів. Нам потрібно мобілізуватися всій країні. Так не вийде, що ті ходять в клуби, відпочивають, а ті - ходять в окопи й воюють", - наголосив "Кондор".

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про альтернативу ТЦК після отримання повістки.

Читайте також, як зростуть штрафи для ухилянтів в Україні.

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