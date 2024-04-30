"Так не вийде, що одні ходять в клуби, а інші - в окопи". Військовий ЗСУ звернувся до цивільних українців

Максим "Кондор" - командир 1-го стрілецького батальйону 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка - розповів про реальну ситуацію під Авдіївкою та необхідність мобілізації військовозобов'язаних в Україні.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на розмову з військовим у межах проекту "Український Свідок" (Ukrainian Witness) розповідає, про що саме говорив боєць.
За словами "Кондора", ситуація на авдіївському напрямку дещо змінилась після того, як росіяни захопили це місто у Покровському районі Донецької області.
"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії... Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з'являються резерви й лізуть вони постійно", - наголосив військовий.
На думку Максима, цивільне населення зараз має обов'язково готуватись до війни.
"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити", - пояснив боєць.
Він зауважив, що нині "чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК".
"Хто готується - так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з'явилась жінка-штурмовичка", - наголосив "Кондор".
Командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр вважає, що ухилянти - не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.
"По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік - це 27 років (на момент публікації матеріалу він становить вже 25 років, - Ред.). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати", - зауважив чоловік.
Він додав, що всім необхідно почати працювати на армію.
"Вся держава має мобілізуватися. Ми воюємо. Ми воюємо не проти країни з населенням у кілька мільйонів. Ми воюємо проти здоровезної країни, в якої - купа ресурсів. Нам потрібно мобілізуватися всій країні. Так не вийде, що ті ходять в клуби, відпочивають, а ті - ходять в окопи й воюють", - наголосив "Кондор".
Нагадаємо, раніше ми розповідали про альтернативу ТЦК після отримання повістки.
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