"Так не вийде, що одні ходять в клуби, а інші - в окопи". Військовий ЗСУ звернувся до цивільних українців

Що відбувається під Авдіївкою

За словами "Кондора", ситуація на авдіївському напрямку дещо змінилась після того, як росіяни захопили це місто у Покровському районі Донецької області.

"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії... Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з'являються резерви й лізуть вони постійно", - наголосив військовий.

Чи потрібно цивільним готуватися до війни

На думку Максима, цивільне населення зараз має обов'язково готуватись до війни.

"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити", - пояснив боєць.

Він зауважив, що нині "чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК".

"Хто готується - так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з'явилась жінка-штурмовичка", - наголосив "Кондор".

Проблемні аспекти мобілізації в Україні

Командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр вважає, що ухилянти - не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.

"По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік - це 27 років (на момент публікації матеріалу він становить вже 25 років, - Ред.). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати", - зауважив чоловік.

Він додав, що всім необхідно почати працювати на армію.

"Вся держава має мобілізуватися. Ми воюємо. Ми воюємо не проти країни з населенням у кілька мільйонів. Ми воюємо проти здоровезної країни, в якої - купа ресурсів. Нам потрібно мобілізуватися всій країні. Так не вийде, що ті ходять в клуби, відпочивають, а ті - ходять в окопи й воюють", - наголосив "Кондор".