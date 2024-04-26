Украинцам рассказали об альтернативе ТЦК после получения повестки

Военнообязанные граждане, которые получили повестку, могут обращаться в рекрутинговый центр, где идет набор на службу в Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного представителя Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца в эфире телемарафона.

"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр - ред.). У тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", - сказал Бежевец.

По его словам, речь идет о наличии у военнообязанного повестки на руках для сверки учетных данных.

"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВЛК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, - даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", - добавил представитель Минобороны.